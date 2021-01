UBACITE DEČKA ZA MENE! HOĆU I JA LJUBAVNU PRIČU: Neci dosadio Bora, teško mu je i hoće ZAMENU! (VIDEO)

Nenad Lazić Neca napravio je pravu pometnju kada je svoja oseća priznao Bori Santani.

On je Bori pisao pesme, svađao se sa njim, pa ulazio i u konfilkt sa njegovom devojkom Milicom Kemez. Bora nije reagovao pozitivno na Necino udvaranje. Neca se sada požalio cimerima da mu treba ljubavna priča, te je od Velikog šefa tražio da uvede specijalno zgodnog dečka samo za njega.

foto: Printscreen

"Ubaci dečka za mene, dosta je više ovih strejtaša, hoću i ja ljubavnu priču", započeo je Neca.

"Ti si imao sa Borom i Milicom", ubacila se Dragana.

"Daleko bilo, neka uđe neki zgodan frajer, da padnu ove devojke u nesvest zbog njega, a da on gleda samo mene! Vi ne znate kako je biti zaljubljen u strejt muškarca, to je problem ozbiljan... Voleo bih da nisam, bio bi mi dobar drug, a sad me ovako mrzi", rekao je tiktoker.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir