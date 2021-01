ISKORISTIO MILJANU KAO IZGOVOR! Mišel Gvozdenović otkrio razloge zbog kojih ne želi da uđe u vezu sa misicom Draganom! (VIDEO)

Učesnici rijalitija "Zadruga" gledali su video klip u kojem nova rijaliti učesnica, misica Dragana Burmazović ispituje Mišela Gvozdenovića o Miljani Kulić.

foto: Printscreen/Pink

- Nakačiće ti se na vrat - rekao joj je Mišel na snimku.

- Miljana nema averziju prema Dragani, ima čak i lepo mišljenje o njoj, nema potrebe da se plaši Miljane - rekla je Marija.

foto: Printscreen/Pink

- Mišel jeste dao sebi na značaju, jer je ubeđen da se sviđa Miljani. On samo traži izgovore da ne uđe u vezu sa devojkom, Miljana neće Dragani da se nakači na vrat - potvrdio je Đedović.

- Mišel nikada nije imao Miljanu pod kontrolom kao što ima sada. Miljana je sada najmanji problem, nikad mirniji je njihov odnos. On radi ono što misli da je najbolje za njega ovde, vodi računa o svemu. Mislim da mu se sviđa Dragana, ali da to neće reći javno, ona je to provalila u startu - komentarisao je Mića.

- Pokazao sam da sam čovek, jer sam prišao kada je pala - dodao je Mišel.

- Ne mogu da se ponašam sa Sanjom, kao sa Draganom, Dragana je povučena - dodao je Mišel.

Kurir.rs/S.M.

