OTIĆI ĆU NA POLIGRAF DA DOKAŽEM DA NIJE DIVAN, OD MENE NEĆE IMATI MIRA! Miljana se obrušila na Mišela, sasula mu sve u LICE! VIDEO

Miljana Kulić je ustala pa je dobila priliku da bira između Dragane Burmazović i Mišela Gvozdenovića u nominacijama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mišel i ja smo u dobrim odnosima, drago mi je što si prevazišao strah od Miljane, imaš mnogo bolji stav nego na početku. Ali mi se ne sviđa što je to prešlo u ono imitiranje koje sam danas videla. Mislila sam da si bolji od toga, nisam to očekivala. Ne družimo se nešto previše. Dragana je baš fina, drago bi mi bilo da ostane. Ostavljam MIšela, šaljem Draganu - odlučila je Sandra.

- Neću da dužim. Prvi utisak o Dragani mi je da je fina i kulturna. Što se Mišela tiče, on je meni jako drag, podržavam ga. Šaljem Draganu u izolaciju - nominovala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dragana je tek došla, logično bi bilo da pošaljem nju, ali mislim da bi se Mišel sigurno vratio, tako da šaljem njega ipak - rekla je Monika.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se Mišela tiče, u poslednje vreme sam spustila loptu, zaboravila sam sve iz prošlosti, ja krivim sebe za sve što se dešavalo proteklih godina, kada sam bila zaljubljena u njega. On se uvek loše ophodio prema meni. Mišel nije ovakav, mama mi je prenela šta je bilo na današnjem klipu. Pokazao je da je sujetan, on je to pokazao i tokom takmičenja, okrenuo je leđa Živanu, dečku koji ga je podržavao do samog kraja, samo zato što je počeo da podržava nekog drugog. Glasala sam za njega, navijala do samog kraja, nikada nije pokušao lepo da razgovara sa mnom. I na taj poligraf ću otići da dokažem da nije ovako divan. Od mene neće imati mira! Dragana, ne brini, ja nisam onakva kakvom me je Mišel predstavio, ti si heroj, na svom si mestu, kulturna, dobra! Ima tešku životnu priču, svaka joj čast na svojoj borbi. Nju nikada ne bih mogla da pošaljem u izolaciju - rekla je Miljana i nominovala Mišela.

