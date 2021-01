OBRUŠILI SE NA TARU ZBOG ŠA! Simova ukanalila repera, cimeri skočili na nju: Kao da si bila sa njim 5 minuta, a ne 5 meseci! VIDEO

Zadrugari su dobili zadatak da izaberu najpromišljenijeg među njima što je izazvalo burne reakcije. Tara Simov napravila je pometnju kada je iznela svoje mišljenje o Nenadu Aleksiću Ša.

- Ja sam razmišljala i navešću prve osobe koje mi padnu na um, to je Sandra Rešić! Ona jer mnogima je drugarica, nismo ona i ja komentarisale ljude ali ja znam njeno mišljenje za većinu, i mislim da si jako promišljena o odnosu sa ljudima i taj neki stav koji si postavila, i svako misli da si mu prijatelj i da ti se ispovedi, dok je Ermina nekao kod koga se ide kada je baš teško, ali mislim da ih sve čuvaš za kraj rijalitija. Druga osoba je za mene Ša, jer u svim raspavama i svađama, znam šta misli, ali apsolutno o svima vama i za većinu nema ni ono ispod nokta pozitivno, a svi ćaskate sa njim! On i kada sazna da ga neko ogovara, on nastavlja da se druži sa vama i traži dobro u ljudima. Treća osoba Jovana Ljubisavljević, jer je ona promišljena kao što je i Čorba rekao, i nije kriva za sve što je snašla, ali sad smo dobre pa tražim pozitivne stvari i dopuštala je da joj se ljudi približavaju, znajući koja im je namera! Sve je pustila da se odvija i dešava i dokazalo se da je to bilo dobro za nju, i promišljeno je sebe izdigla - rekla je Tara.

- Onda je on licemeran, sedi sa nekim i druži se, a nema lepo mišljenje! Kako si ovo Tara upakovala, svaka ti čast - dobacio je Tomović.

- Kako si ga opisala, kao g*vno, pa se sada izvlači. Predstavila si ga kao da ima šizofreniju mozga, ja ovo u životu video nisam! On je sad kao g*vno koje sve zna o nama, i čeka da nam se osveti, i kao traži dobro u svima nama - prokomentarisao je Đedović.

- Dala si totalno pogrešnu definiciju, a ti kao da si bila sa njim pet minuta, a ne pet meseci - dodala je Sandra.

