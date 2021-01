TI SI NA MARGINI I NE ZASLUŽUJEŠ BOLJE! Vladimir se obrušio na Frana, ponizio ga je pred svima: Nikoga nije štedeo! VIDEO

U toku glasanja za najpromišljenijeg zadrugara, gde takmičari "Zadruge" treba da odaberu tri cimera kojima bi dodelili ovu etiketu, Vladimir Tomović opleo je po cimerima.

- Ne smeta mi bilo ko da me naveo i ne zameram nikome! Za Kenana mislim da je radio neke stvari nepromišljeno, i ja ću sada njega hvaliti više od Rialde i one reči što si joj rekao mislim da se kaješ! Prva osoba koju ću da navedem je Fran, jer je jako promišljeni ušao je u rijaliti i direktno se sukobio sa osobama koje imaju mnogo antifanova i išao je na mene i na Kristijana, ali nije to hrabrost jer je sutradan pokazao da nema karakter i petio je ovde, a najgore su one suze i novo jezero u Zadruzi i čitava kuća je brujala od tvoji jecaja i išao si na kartu da te ljudi pohvale, a onda si se zaigrao sa Sanjom, jer si mislio da ti možeš sa njom i sada si na margini i ne zaslužuješ bolje! Druga osoba je je Alen, koji je jako promišljen i on bio bio diskvalifikovan samo da se nije prebacio na neki rijaliti program i gura ga u prvi plan, i trebaju vam veći mamci da ga isprovocirate! Treća osoba Rialda, koja je najpromišljenija u tom nekom pozitivnom smislu i uvek ima plan "B" i ne bih želeo da je uporedim sa majmunom, ali postoji izreka: "Žena dok se ne uhvati za drugu granu, prvu ne pušta", tj. reč je o majmunu, i mislim da si napolju da nikada ne bi bila sa osobom kao što je Kenan! Moram samo da te pitam kakav je osećaj da legneš sa muškarcem, za kojeg si rekla da te je sramota što si sa njim u vezi? - rekao je Vladimir.

- Živa istina! - ubacio se Alen.

- Ermina mi je rekla dase zaklela u rođenog brata da više neće biti u vezi sa Kenanom - rekao je Đedović.

- Ja to nisam rekla, samo sam rekla da neću više ništa da komentarišem! Ja sam i rekla da ja nisam promišljena, i da sam se držala onoga što sam se sama sa sobom dogovorila, ja nikada ne bih bila ni sa kim u vezi - rekla je Rialda.

- Najgore stvari iz Kenana si izvukla ti i ti ga činiš slabićem i šonjom - prokomentarisao je Tomović.

