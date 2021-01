KRISTIJAN BRUTALNO IZVREĐAO MIŠELA I SANJU! Otkrio šta mu je SVE Stankovićeva radila, a pevača obezvredio argumentima! (VIDEO)

Zadrugari su dobili zadatak da izaberu najpromišljenijeg među njima, a Kristijan Golubović bio je iskren i do detalja izneo svoje mišljenje.

- Imamo promišljenost koja je zlonamerna, i onu radi nekog dobra i opstanka ovde! Ovde se ljudi ponašaju kao da su u kalupu, jer misli da treba da se ponašaju kako kažu njihovi fanovi i obožavaoci i drže se te jedne linije! Među promišljenima jesu Mišel, Kenan i Đedović koji je promišljen i ne želi da bude u svađama i tenzijama. Naveo bih Jovanu, ona je nasela na Vladimirov šarm i smicalice i na njegovu proračunatost, pa je ona kasnije povukla ručnu isto proračunato. Drugi je Mišel, koji je bio anemičan i nije bio interesantan i da nije imao priču sa Miljanom ne bi bio zapažen, ali i ja moram da kažem da sam i ja proračunat! On je agresivan, ali je proračuinat pa se suzdržava. Kao i Kenan kojem smo svašta rekli i za devojku, ali on je flegma i ne skreće sa putanje, setimo se i Aleks - ali njena inteligencija joj nije dozvolila da iznese sve do kraja, pa je ispala glupa i naivna. Maja Marković je isto proračunata, i ona razmišlja o svemu - Joca plus to donosi nešto, tako i sa Alenom i nije gledala na bruku i ljagu. Po njenoj računici i našoj, ona je dobrog kapitalca nahvatala, i doneće joj više nego Joca i čuvaj ga, ali to je maliciozna proračunatost. Rekao bih za Vladu da je i on proračunat, a Mišelu kada spomeneš honorar on plane i ne želi zbog toga da se ponaša kako on želi! Sanja je dosta proračunata, jer u poslednje vreme ja je posmatram i mislim da je bila proračunata sa Franom, Matorom i Anđelom i sada kada je pipnem ona se izmačinje i odjednom je postala moralna - rekao je Kristijan.

- To nije proračunatost, to nije lepo prema ovom dečku - rekla je Sanja.

- To nije istina - rekao je Mišel.

- Ti si u pravu, ali on napolje da ode nema šta da radi, a ti imaš milion ishoda. Mišel je ušao tako da je u pabu imao podršku, podrška od spolja ga je osedlala i sada on sigurno jaše! - rekao je Vladimir.

- Ona je k*rva, i u pabu me hvatala za onu stvar, a sada kao beži. I rekla mi je da je dok je volela Frana mazila vaginu pored svima, a sada se plaši klipova - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/S.M.

