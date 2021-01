ZAR NE ŽELIŠ DA VIDIŠ SVOJU DECU KOJA TI PLAČU PREKO TELEFONA?! Dario sasuo Tanji sve u lice: Gastozova sestra VAN SEBE!

Nakon raskida njihove kontroverzne veze, svađe između Tanje Radovanović i Daria Šogorovića ne jenjavaju.

Posle mnogo ružnih reči, Dario je rešio da je dokusuri, i za vreme emisije "Noćni razgovori sa Jelenom" ponovo je napao Tanju.

- Eto, ona ćuti. Neće da priča... Ona je ispala bezveze prema Borku. Hajde da je on nju maltretirao dvadeset godina. On nije bio ni loš otac svojoj deci! Ona nije normalna! Ona je slagala svog muža da će 28. februara izaći iz rijalitija jer joj do tada važi ugovor - vikao je Dario.

- I muž je preneo svojoj deci. Kad sam pričao s njim, on mi da njihovu mlađu ćerku, koja plače, i govori, pusti moju mamu da izađe 28. februara. Ja joj kažem, pusti rijaliti. Zar ne želiš da vidiš svoju decu? Ona bi opet da igra rijaliti - dodao je on.

