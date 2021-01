IVANA, GODIŠNJICA NAM JE USKORO, ALI MI ĐAVO NE DA MIRA! Kristijan se POTRESNIM rečima obratio porodici, slomio se zbog NJIH!

Kristijan Golubović osamio se u dvorištu, te je došao do kamere i počeo svoje izlaganje.

On je na samom početku komentarisao dešavanja u Beloj kući, a potom i cimere.

- Čorba se šunja malo sa Majom, on se njoj sviđa i hteo bi on sa njom jer je šašav i voli avanturu ali neće da pljuje pa da poliže. Ali mlad je i slobodan, pa neka lebdi. Mišel je takav i ne voli kritike, ali putuj Selma i svako ide svojoj porodici i prijateljima kada se sve ovo završi i tamo ćemo biti onakvi kakvi nas najviše vole! Malo sam dao okrilje Maji ali onda se posvađa Janjuš sa mnom mučenik, a onda je Čorba to iskoristio i zajahao, ali nije ispao mangup! - govorio je on i dodao:

foto: Pritnscreen

- Porasla mi je kosa malo, i trebao sam da je puštam do ramena i milim da je poslednji put za moje godine da je pustim. Planiram da krenem da treniram i da se spremam za meč, ako neće Žeks da pravimo spektakl! Voleo bih i za ćerku neke fensi cipelice, ne znam koji broj nosi i ona je moje pile kikasto malo, i ne znam šta mi radi Lazar ljubim ti dušu sine moj i ne znam šta ti rade deda i ujak i da li su se dozvali pameti ili ja moram opet da grešim dušu. Oni ne znaju da ti nisi tikva bez korena, ili mene neće biti ili njih, ali polako biće još malo onako kako ja hoću i ja sam se zaleo i samo čekam da vas sredim. I taj ranč da sredim sa životinjama, ali sam i ja umoran baš od idiota ali i od lutanja!

On je istakao da mu nedostaje i porodica, a iskoristio je priliku da se obrati i supruzi Ivani.

- Uvek negde u tuđini ovako sedim sam. Ja sam u zatvoru imao osećaj kao da sam bio u banji, ali ću ja ostaviti kasetu na kojoj ću sve reći pa onda govorite lovačke priče, kada vam ja budem rekao šta i gde da tražite a ja sam bio na robiji zbog vaših grešaka! - pričao je Kristijan, a pa nastavio:

- Za malog Kenana će svi da glasaju za njega, njihova nacionalnost je takva i oni su takvi i pokazuju kako se radi, a kod nas će glasati samo oni koji vas vole i ja nisam čuo da je neko sem mučene Jelene Golubović pobedio, ali samo da se Srbi ne udruže jer smo po broju veći, ali po delkanju da ne kažem loši nego šašavi, a sloga nam je uvek bila falinka i nama je bolje da što komplikovanije rešavamo situaciju i da je činimo takvom do samouništenja i ne znam čudan smo mi narod! Mislim da smo totalno otišli van koloseka i treba nam najmanje pet normalnih generacija da se povratimo, a mene nazivaju ološem i kriminalcem a ja sam za njih pedantniji, jači, zanimljiviji ali ima i onih koji nisu okarakterisani kao ja, ali ovo nemaju.

- Mene bi bilo sramota da sam neki košarkaš ili fudbaler i da sam završio fakultete. Ja znam mnogo robijaša, ali nikoga ne smatram da je sličan meni i ja poznajem tako ljude koji su mi se ogadili, i voleo bih kao raketa da odletim i uzmem taksi i odem kući ali tu sam zbog vas koji me volite i bodrite, nervirate se i plačete sa mnom i zbog svih onih koji su me preklinjali da uđem ovde i drago mi je da sam pokazao kakav sam, ali ja mogu puno više i bolje i gore. Treba mi ona držaja za žilet, ali kvalitetna imam neku od Milice Kemez ali je kao babin zub. Ivana godišnjica nam je i nadam se da mi ništa nisi zamerila, a ako jesi onda ćemo da peglamo i nadam se da me nećeš preko gledati kao i pre i da ništa nisam loše uradio, ali kao da nam đavo ne da mira - završio je Kristijan.

Kurir.rs/I.B.

