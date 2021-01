OGLASILA SE RIALDINA MAJKA NAKON NJENOG RASKIDA SA KENANOM! Otkrila šta misli o Tahairoviću i njihovoj VEZI!

Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović pre nekoliko dana stavili su tačku na svoju vezu koju su započeli pred kamerama rijalitija.

Nakon višemesečne ljubavi između ovog para, došlo je do kraha koji je izazvao burne reakcije u Beloj kući ali i napolju među fanovima. Za portal Pink.rs se oglasila Rialdina mama Sabrina Nogo, koja nam je otkrila svoje mišljenje na novonastalu situaciju.

foto: Printscreen

Ona je prokomentarisala situaciju između Rialde i Kenana, te je otkrila kakvo mišljenje ima o bivšem zetu.

- On je jako prizeman i kulturan momak, videla sam ga i tada mi je rekao da se vraća zbog nje u Zadrugu. Ne znam koji je razlog što ju je vređao i psovao, verovatno su emocije koje lude zbog zatvorenog prostora i tako je i spolja kada ste pod pritiskom. Tamo im pune glavu likovi koji nemaju veze s vezom i tada ne mogu da se donose kvalitetne odluke. Ne mogu da kažem da se on folira, jer smo sedeli i znamo da su imali planove, a isto tako Rialda je jako emotivna i iskrena, i jako je transparentna. Ona jeste tvrdoglava, ali nikoga zbog nje neće boleti glava jer nikome ne radi iza leđa, a oni ljudi unutra su ološi. Njoj je Kenan neko na koga može da se osloni i on joj je najveći prijatelj. Ono što mi smeta je što ona sa svima priča, posebno sa ženama koje joj nisu ni drugarice, a Sandra joj je prijateljica prava i da se posvađaju one se pomire. Da sam ja untra rekla bih joj da se skloni od Ermine i Matore i ta polemika cela oko nje mi smeta. Ona ne vidi da joj ljudi tamo ruše kredibilitet, i znam da je jako teško da ona to vidi i donese prave odluke - rekla je ona i dodala:

- Ja sam kroz klipove i komentare videla da je jako emotivna i ona kroz te emocije donese odluke koje nisu baš povezane sa onim što se dešava i kontraproduktivne su, a ja lično ne bih volela da se raziđu i neću da pričam na tu temu. Ona je imala pristojnu osobu pored sebe i normalnu. Trenutno tu izjavu shvatam kao revolt iz pomešanih emocija jer smatram da joj je haos u glavi i oni imaju veliku podršku. Volela bih da je pozovem i da joj kažem da mora da nastavi napred, i da joj sem Kenana i Sandre niko nije dobar, čak i Zerina koju poznajem, ali ima nešto u sebi i da sa njom može da popije kafu!

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

BONUS VIDEO:

Kurir