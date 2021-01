MILJANA MOLI ZOLU DA JOJ OPROSTI! LAZAR U ŠOKU, A KULIĆEVA GA JURI I JECA: Obećavam da ću se promeniti, samo me POLJUBI! VOLIM TE!

Miljana Kulić rasplakala se kada je pričala o Lazaru Čoliću Zolić sa kojim želi da se pomiri.

Kulićeva je kroz suze pričala o svojoj kiretaži i vremenu sa Zolom.

"Smatram da do kiretaže ne bi došlo da nisam bila lekove, zajedno smo ušli ovde, znam koji nam je plan bio, da se zajedno borimo za nešto, kada izađemo napolje da se obezbedimo stanbeno. Ljudi su sa mnom razgovarali, pitali me, oni su svedoci da mu ništa loše ne želim i da sam za neke stvari rekla da nikada više neću uraditi. Smatram da u ljubavi nema ponosa i evo, mesec i po dana kako nismo zajedno, vidim koliko mi fali i koliko se prazno i neispunjeno osećam zbog njega. Ja sam pokušala da pobegnem odavde, ali su me ljudi zadržali. Meni je sve ovde prazno i pusto bez njega, jednostavno ne znam šta bih ti rekla", rekla je Miljana u suzama.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola izašli su iz Bele kuće kako bi popričali o njihovom odnosu, koji je eksalirao.

"Razumem da ti je teško, ali to je propast za nas, haos! Napolju smo i nekako, mogli smo i korigovati, ali ovde druže, znaš i sama šta je. Ja sam i ani rekao da sam ušao zbog tebe, ali šta ćeš sad, uvek se setim scene kada si me ovde ostavila kao najvećeg kera, to nikada neću zaboraviti, to je katastrofa. Ali ne želim više da budemo zajedno, volim majku najviše na svetu i ne želim da joj priređujem haos. Ne dozvoljavaš mi da priđem Željku, gde god me vidi, viče me, kažu mi da imam zabranu. Ja mogu da ti pomognem da izguraš, ali da budem u vezi, da pravimo debilčine, da se tvoj otac nervira, da ima pritisak, da moja majka ima problem, šta će nam to?!", rekao je Zola.

"Ti znaš da ja tebe volim i da ti voliš mene", rekla je Miljana.

"Ne možemo, u vezi ne možemo biti, niti zajedno! Ovde ne možemo dati poslednju šansu, ne želim, za tvoje dobro i za moje, ako ti je cilj da izađem odavde sa nulom, reci. Ne samo što ću izaći sa nulom, nego ću praviti scene, kakvo tvoje obećanje?! Nećemo previše da se intimiziramo, shvati mene, ne žlim to! Da ti objasnim neke stvari, ništa nije... Zato se meni ne priča sa tobom, ne komunicira mi se sa tobom, tebi je u cilju da napraviš monstruma od mene, ne želim više, svaki dan ćemo imati torturu, prvo od tvoje majke, od ostalih. Ne želim šansu i da pričamo o pomirenju, nemoj da te to vređa, ukapiraj neke stvari! Dokaži mi ovde neke stvari, ti imaš potrebu da imaš odnose, da se ljubimo, ti pokaži na delima, ti nisi ništa pokazala", poručio je Čolić.

"Molim te daj mi šansu još jednu, da uradimo ono što smo pričali napolju, molim te me saslušaj, znam da nisi takav! Pokazala sam, izgubićeš me za ceo život, a niko te neće voleti kao što te ja volim! Ti znaš koliko ja tebe volim! Ponašaću se normalno, neću ništa da komentarišem, samo hoću da te poljubim, ne moramo da imamo s*ks, neću da se blamiram više ovde! Kaži mi da me ne voliš", grcala je Miljana u suzama.

Miljana je nastavila da moli Zolu da budu zajedno i u rehabu.

"Dođi molim te ja umirem teško mi je, ne mogu bez tebe lezi ovde samo da te zagrlim. Obećavam da ću da se promenim molim te", jecala je Miljana.

"Ponašaj se normalno ja neću, i rekao sam da neću da se mirim, neću da legnem pored tebe i neću da budemo u vezi i šta ti nije jasno? Jednostavno ne želim ženska glavo i neću da budem sa tobom na silu, jesam te voleo i proveli smo svakakve trenutke, ali želim da promenim sve i ako vidim da si se špromenila možfda i budemo zajedno, ali sada nemam želju za tim jer želim da krenem novim putem. Milion puta sam ti opraštao, a ti si me ostavola kao popišanog psa i razumi me i ne želim sa tobom nikakvu komunikaciju. Ti sve radiš zbog svog d*peta i samo da se ti zadovoljiš", objašnjavao je Zola.

