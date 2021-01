UBILO ME VRIŠTANJE BEZ RAZLOGA I IZLIVI BESA! Rialda i Kenan oči u oči posle RASKIDA, pevačica PLANULA posle njegovih reči! VIDEO

Rialda Karahasanović pričala je pred Kenanom Tahirovićem o njihovom raskidu.

Pevačica je prokomentarisala da li je Jovana Tomić Matora bila samo izgovor Kenanu.

"On je meni nakon razgovora rekao da je video neke stvari napolju, ovde se potežu teorije, priče, i meni je ta priča za Matoru neverovatna, jer je ona ovde 100 puta ustajala i pričala za tu priču. Kada sam gledala klip da, naravno da neke stvari nisam trebala da dozvolim. Mi smo pričale tu kao prijatelji, o našem odnosu, ja sam pričala na tu temu, a ona se ubacivala kako se ubacivala. Ja tome nisam pridajala značaj", objasnila je Rialda.

"Kenan je meni pričao da se ne pecam, ne reagujem, i da ćemo mi da sami rešavamo stvari. On za pet meseci nije reagovao na svoje teme, a u momentu kada pet ljudi ustaje, i jedva čeka da mene povredim on kao da je jedva dočekao da kaže sve što ima... On meni ništa nije pričao da se dešavalo spolja. On meni nije imao bilo šta da spomene, i da mi baci akcenat na neko dešavanje. Pričali smo po pitanju naših planova, ali neke stvari spolja nisu spominjane", rekla je Karahasanovićeva.

"Mi uopšte nismo prekinuli, ali onda su krenule da se nagomilavaju neke njene stvari. Njene prijateljice znaju da kada je ona u izlivima besa, ja uvek kažem: "Ne mogu više, ubi me sa vrištanjem bez razloga", počeo je Kenan.

"Nisam ovakav inače, ja sam napolju najromantičniji, ali ovde ne mogu da budem kakav jesam", dodao je Kenan.

"Matora i ja smo u hotelu pričale o našem odnosu i zašto ne pričamo. Posle smo pričale o vezama, bivšima i ostalo" počela je Rialda.

"Ona je meni rekla da je pričala sa Matorom, a nije mi pomenula udvaranje sa klipa. Mi nismo raskinuli zbog toga, mi smo raskinuli zbog stvari koje meni smetaju kod nje, i njoj kod mene. Ja neću da pričam šta mi smeta kod nje. Ona zna šta ja njoj zameram", dodao je Kenan.

"Zamera mi moje ishitrene reakcije, ja bih volela da sam kao on, volela bih da mogu da kalkulišem i razmislim. Ja sam takva, ne mogu da budem mlaka voda, ili gori ili ne gori", nastavljala je Rialda.

"Neki dan je imala raspravu sa Tomovićem, gde mu je rekla da može da joj se sagne dole, a ja sam kao muškarac trebao da je branim. Meni je bilo glupo kao muškarcu", otkrio je Kenan.

