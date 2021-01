CELOG ŽIVOTA JE U TRAUMAMA I STRAHU, ODBAČENA OD SVIH OD ROĐENJA! Nakon Aleksandrine POTRESNE ispovesti oglasila se njena majka!

Aleksandra Nikolić ispričala je kroz kakve je probleme prošla sa svojim ocem i šta joj se dešavalo. Ona je tu potresnu priču ispričala Mini Vrbaški, a onda i sinoć, tokom emisije "Pitanja novinara" gde je otkrila nove detalje.

Sada se njena majka Slovenka oglasila i prokomentarisala čitavu situaciju.

- Teško mi je, normalno, kao što znate ja nisam zdravstveno dobro zbog svih tih problema. Najteže mi je zbog Aleksandre, njenih suza, bola u duši koji ne može da izbaci. Moje dete je reklo samo istinu, celu istinu. Nisam očekivala da će da kaže, ona da je znala da će to da se čuje, nije primetila kameru, ne bi sigurno ni reč progovorila, sigurno je dete mislilo da se to neće čuti. To je bilo šaputanje, bilo je šta je bilo... Moje dete je celog života u traumama, u strahu, kao odbačena od svih osim mene, od rođenja. To što ona ne priča, ćuti, to što je rekla ona se kaje, znajući da posle ovoga nećemo moći da ostanemo u stanu. Ja sam još uvek ovde, nije mi svejedno što sam još uvek tu, mislim da niko ne može da razume ovu situaciju, ovo je van svake normale. Ja drugog izlaza nemam (osim da izađe iz stana) - rekla je Slovenka, pa nastavila:

- Dobijam podršku od ljudi, normalno, zovu me i majke i očevi i čude se, ne mogu da veruju da tako nešto postoji. Ja sam sve to trpela, ona je rekla da nije znala zašto nisam htela da prijavi. Eto, takva mi je duša, takvo mi je srce, sve sam mislila da će jednog dana doći na svoje, da će doći kraj, ali kraja nema. Izlaziti iz stana, vraćati se, to je katastrofa. Ja sam bila neko i nešto u životu, a on je napravio da budem i čistačica da bi dete opstalo.

Slovenka je otkrila da li joj se javio Aleksandrin otac.

- On mi se ne javi, samo bane na vrata, lupa, kad lupa na vrata, znam da je on, on se nikad ni ne javi. U velikoj sam depresiji i velikom sam strahu, razumite me, danima se ne osećam dobro. Nije jednostavno, ne može niko da shvati to ko se nije našao ni blizu takve situacije, a ne daj Bože nikome da se nađe u njoj.

Ona je progovorila i o aferi "Bujanovac".

- Ja sam znala da je radila kao promoter i to je to, kad smo mi otišli odavde, ona je otišla trbuhom za kruhom, ja sam se razbolela, trebalo je za lekove, ja nisam mogla na noge, nisam ustajala iz kreveta, bila sam u bolnici. I eto, dete je otišlo, ona nije kriva ni za šta. Krivim dotičnog gospodina za sve. Nikog drugog - rekla je ona u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

