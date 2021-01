TARA I ŠA VIŠE NE MOGU DA SE OBUZDAJU! Simova u strastvenom ZAGRLJAJU repera, ne obaziru se na KAMERE, a poljupci pršte! VIDEO

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša tokom dana bili su nerazdvojni. Oni su se u jednom trenutku našli na njegovom krevetu, gde su sve vreme razmenjivali nežnosti.

Naime, iako je Nenad ležao, a Tara sedela pored njega, na licima zadrugara primećivali su se osmesi, a kada je Tara podigla Ša, i grlila ga nekoliko minuta, zadrugari koji su se nalazili u spavaćoj sobi, nisu mogli da sakriju reakcije.

Međutim, njima nisu smetali tuđi pogledi, te su nastavili da se maze i grle. U jednom trenutku Tara je čak i legla na Ša, te ga neprestano ljubila dok ju je on sve vreme držao u zagrljaju.

Inače, on joj je nešto ranije ljubomorisao jer je razgovarala sa Milanom Jankovićem Čorbom.

- A šta kaže on? - pitao se Ša.

- Zašto prebacuješ na te gluposti? Ja ništa sa njim, nadovezala sam se, rekla sam kako je Čorbi u krvi da povređuje žene, i on je rekao kako je mene povredio, rekao je da sam ja dovela do toga, rekla sam da se slažem, rekao je da je bio zaljubljen u mene jer sam to želela da čujem. Rekla sam da me to emotivno povredilo - govorila je Simova.

- Aha - pratio je pomno reper.

