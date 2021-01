PAO NAM JE KAMEN SA SRCA KAD JE ODUSTAO OD MINE! Đoletova sestra priznala da se porodica protivila njegovoj vezi sa Vrbaški!

Đorđe Milutinović nominovan je od strane zadrugara, a sada je njegova sestra Dragica prokomentarisala njegovo učešće u rijalitiju.

Drago mi je što Đole nije ušao u vezu zarad opstanka, nego da pokaže kvalitete - rekla je Dragica.

- Njemu se svidela Mina, drugari su ga savetovali da se kloni nje - dodao je njegov prijatelj David.

- Pao nam je kamen sa srca kada je odustao od nje, sigurna sam da bi se ona poigrala, rijaliti je igrač, sve radi zarad toga. Drago mi je što ga ne gledamo na mestu Filipa Cara. Razočarani smo u mnoge devojke kojima se on našao. Čuli smo da je mnogo puta plakao ispod pokrivača. Drago mi je što se našao svakom, ali crpeli su mu energiju. Međuljudski odnosi su uticali da on padne i da je to razlog što je on nominovan - istakla je Đoletova sestra.

Takođe, u studiju je prisutan i prijatelj Dragane Burmazović.

- Što se Draganine životne priče tiče, nisam upućen u to. Verujem da je ušla spremna u projekat. Prošla je mnogo toga u životu, zrela je osoba. Ona nije ušla tamo da traži dečka i ljubav, već da proba novo životno iskustvo. Možda joj to pomogne u životu - rekao je Draganin drug o misici.

