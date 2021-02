MILAN POMRSIO KONCE BIVŠIM CIMERIMA, A SAD SE OGLASIO: Znao sam da će svi da me PLJUJU! Milutinović opleo po Kariću i Sanji!

Zadrugari su saznali ko će biti njihov vođa ove nedelje. "Zadrugu" je sinoć napustio Đorđe Milutinović, koji je samim tim dobio pravo da imenuje novog vođu, a njegov izbor je mnoge iznenadio.

Naime, iako su očekivali da će postaviti Anđela Rankovića, sa kojim je bio najbolji prijatelj u Zadruzi, Đorđe je odlučio da to ipak bude Rialda Karahasanović, što je i nju iznenadilo.

Posebno pogođena ovim njegovim izborom bila je njegova drugarica Sanja Stanković, sa kojom se posvađao pre nekoliko dana, koja ne prestaje da priča o njemu, a u priču su se uključili i ostali zadrugari koji su komentarisali Đorđev potez.

- Sve mi je čudno, nisam spavao uopšte niti mi se spava, gledam kako me sad svi mažu i pljuju, izazvao sam svima reakciju, znao sam šta misle o meni, a izborom za vođu su pokazali pravo mišljenje, znao sam da će ovako biti - rekao je Đorđe, pa prokomentarisao ono što su zadrugari ispričali o njemu nakon što su saznali da je Rialda novi vođa:

foto: Printscreen

- Da sam ostao do ponedeljka, Stefanu Kariću bih i te kako imao šta da kažem. Ne znam što on ima taj pik na mene, otkako je ušao hteo je da me bocka, ne znam čemu to. Mene je Tomović učio rijalitiju, tako da sam uradio sve promišljeno. Ja sam pitao sinoć Anđela da li je spreman da bude vođa, on mi je rekao "Nemoj brate, molim te". Čim mi je to rekao, ja sam odmah znao koga ću postaviti. Planski sam odradio. A i rekao sam u pismu da me je Rialda poštovala poslednjih mesec dana nego neki ovih pet meseci i to se odnosilo na sve osim na Anđela. Oni sad pričaju da sam ja pljuvao Rialdu, jeste mi smo se svađali, ali smo imali transparentan odnos, ona se meni izvinila, mi smo prešli preko toga, u poslednjih mesec dana me izuzetno poštuje, nikad nije bila vođa i eto sad. Očekivao sam ovakvu Sanjinu reakciju i morate da očekujete takvu reakciju od nekog ko vas moli četiri dana da se pomirite, a ja kažem da neću. I onda peti dan, kad sam ja nominovan, ona meni priđe i ne zagrli ona mene nego mi kaže "Zagrli me". Ja ljut na tebe i ja tebe da zagrlim? Pa ne može to tako. Bolje im je da ćute jer sam ja izvan Bele kuće i nije mi problem da iznesem sve stvari o njima, ali sačekaću još malo. Pričaju da sam peder, da sam zaljubljen u Anđela, ovakav, onakav, ja sam rekao da sam sve ono što pričaju i još 100 puta gori. Kad su vređali Anđela, on je rekao da postoji jedan komentar ispod njegove slike kojim im bih sve rekao i kada mu je stigla poruka za Novu godinu, rekao mu je drug "Svi kažu da si ku*ac, a ne vade te iz usta" e zato sam ja tako hteo da podržim Anđela.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

BONUS VIDEO:

Kurir