PAULA HTELA DA OTRUJE BIVŠEG DEČKA?! Drugarica rijaliti učesnice iznela detalje: Ona sada očajnički želi da vrati FRANA?

Paula Hublin ratuje sa Franom Pujasom sa kojom je ušla u rijaliti.

Sada je isplivala nova informacija o vezi ovo dvoje rijaliti takmičara. Naime, navodno je Paula gađala staklenom flašom u glavu momka pre Frana kada je raskinuo sa njom, pa je završio sa razbijenom slepoočnicom u Urgentnom centru.

foto: Printscreen/Magazin In

"Nije prihvatila raskid, pa je probala da ga otruje! Paula me ne iznenađuje, spremna je na sve. Ona sada očajnički želi da vrati Frana. Verujte, sve što je radila sa Čorbom i Tomom, radila je da bi se osvetila Franu i da bi ga povredila, ona je takva. Pre tri godine je umalo ubila svog dečka. Bila je u nervnom rastrojstvu, nije mogla da se pomiri sa tim da je ostavio zbog druge cure. Nije znala kako da mu se osveti i pokušala je da ga otruje, a pre toga mu je unakazila lice staklenom flašom", priča za "Star" prenose mediji Paulina navodna drugarica i dodaje:

foto: Printscreen

"On je ostavio neke stvari kod nje i dogovorili su se da on dođe da to pokupi i da na miru popričaju. U tom momentu ona je ne znam koliko vrste lekova njemu stavila u kafu. Nije ona htela namenski da ga ubije, ali da završi u bolnici, pa da ona odjuri kod njega da se pokaže da je ona za njega tu, ne znam šta je htela da postigne. Međutim on je došao i kada mu je dala kafu on je odbio, rekavši joj da žuri i da ne mogu da pričaju. Udarala ga je tada i rekla mu da neće da čuje više za njega. Od tada se nikada više nisu ni videli. Srećna je bila posle toga što nije popio tu kafu. Nije ni bila svesna šta je mogla tim nepromišljenim postupkom da napravi."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Star

Kurir