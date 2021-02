DRAMATIČNO NA PODELI BUDŽETA! RIALDA NAPRAVILA POMETNJU: Pljušte zamerke ljutih cimera sa Tomovićem na ČELU! (VIDEO)

Rialda Karahasanović ovonedeljni je vođa, a raspodela budžeta napravila je pravu pometnju u Beloj kući.

Vladimir Tomović koji je izneo svoje mišljenje za crnim stolom.

"Situacija je takva na koju moram da se nadovežem, moram da se vratim u prošlu sezonu, izašla je osoba koju sam ja podržavao na infuziji, bili smo kao nokat i meso i on nije postavio mene za vođu, a ta osoba mi je dala mali budžet. Ali, Anđelo je mogao da zakači to da dobije 500 dinara, a znamo da Sanja ima potrebe ovde, a vi ste trebali da jedete za četiri evra. Ako je Anđelov njegov drug, trebao je ove nedelje da jede za dve i po hiljade dinara! Ja nedeljama slušam Mišela, i on je rekao jednu rečenicu kako će ovo biti vrela noć i sad reci šta misliš konačno. Ona kupuje mir i ona je znala sve, a tupavi i glupavi komentari me ničemu nisu naučili i konkretno mišljenje nećete čuti jer ona to ne zna da kaže, a svakako ga ima!", rekao je Vladimir.

foto: Printscreen

"Ma mene boli uvo za pare", dodala je Sanja.

"Ja ne znam zašto nsam dobio mali, i iskreno sam zaprepašćen i ne znam šta je razlog! Iskreno ja sam razočaran, jer msilim da ona ne može da koristi kao pab za to kao opravdanja, ali ako smatra da smo nu zajedničkom budžetu, zašto onda parovima nije davala veliki i srednji? A postoji i mogućnost jer sam se ja sa Erminom raspravljao, a one su drugarice ili zato što sam ja imao konflikt sa Matorom i to je možda razlog. da sam ja vođa, ja bih joj dao minimum srednji", rekao je Mišel.

foto: Printscreen

"Ja mislim da si nervozan jer nisi u kontaktu sa mnom", rekla je Milica Mišelu.

"Nadam se da za te dugove koje spominju da si uzela da upišeš školu da se nadogradiš", rekao je Vladimir.

"Tomoviću uvek si bio pravi drugar!", dodala je Rialda.

"Što se tiče raspodele budžeta ja se slažem sa Đedovićem! Ovo se sve desilo zbog vaših pisama i svega. Rialda, moram da ti zamerim, ono što sam i komentarisala, Vladimir nije trebao da vodi sastanak, ja ne znam kako bih se izborila, ali kažem ti to mi je zasmetalo jer je on više govorio. Meni je podela top, ali mi ne bismo isto podelile budžet jer nemamo isto mišljenje, i kod Dragane mi se ne sviđa, jer je i prošle nedelje dobila mali ja bih joj dala srednji! Samo jednu stvar imam da kažem po cenu svega, a to je budžet za Miću i neću te braniti a tuđi komentari me ne zanimaju!", rekla je Sandra.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir