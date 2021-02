SANJA JECALA NA SAV GLAS! Stankovićeva utučena poručila: Žao mi je što nisam rođena pod srećnom zvezdom, da mi moji sve OBEZBEDE!

Sanja Stanković odjurila je sa sastanka, pa grcala u suzama i žalila se samoj sebi zbog neuzvraćene ljubavi.

- Hajde, vrati se na sastanak! Šta ti je, ženo? - pitao je Anđelo, pa izašao.

- Neću, pusti me. Kako ne kapira da je on meni sve! Volela bih da sam ku*ka, ološ, bez emocija. Izvini, mama, što me gledaš ovakvu. Žao mi je što nisam rođena pod srećnom zvezdom, da mi moji sve obezbede, da ne moram sa 28 godina da se vucaram po rijalitiju. Moram da se saberem, moram! - govorila je Sanja samoj sebi.

Inače, Sanja Stanković i Vladimir Tomović rešili su nedavno da sasuju jedno drugom u lice sve što imaju.

Sanja je dobila pitanje koje se ticalo njene Bivše devojke, Jovane Tomić Matore, nakon čega se osvrnula i na nerašćićene račune sa Tomovićem.

- Vladimir i ja nikome nisam ugovarala s*ks, jer danas kada je bilo komenatrisanje Vladimir je podmuklo kod nje komentarisao mene, ali ne mogu da ga citiram i tada sam mu rekla da nema šanse kod mene ovde, a on me je pitao da li ima napolju i tada sam sve shvatila. Kada sam ušla ovde ja mu nisam verovala, ali kroz druženje sam počela jer znam kako se ponaša prema meni, ali sam shvatila šta radi za stolom i počeo je da se igra i sa mnom i on uživa da kanali ljude i pravi smicalice, ali ne znam koji je njegov krajnji cilj - rekla je Sanja.

