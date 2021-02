TRAŽIO SI DLAKU U JAJETU DA PREKINEŠ KONTAKT SA NJOM! Tomović se obrušio na Mišela, nikad žešće opleo po njemu zbog Dragane! VIDEO

Zadrugari su ustali da polemišu o današnjoj podeli budžeta ovonedeljnog vođe Rialde Karahasanović. A onda je ustao Vladimir Tomović pa opleo po Mišelu.

- Nisam hteo da gubim vreme dana, kazaću sada o meni! Ja sam rekao Rialdi pre nekoliko dana, kada bude delila budžeta ja sam joj rekao da bih bio zadovoljan da dobijem i srednji, a ona je rekla da će mi dati veliki i dala mi je srednji, to me je iznenadilo. A Mišel mi je rekao da misli da nam je dala tako jer smo par i mislim da je trebala kakav god odnos da ima, trebala je Zerini da da veliki. Iznenadila me je zbog Tare i onakvih reči, kao i sa Draganom. Ja sam hteo da popričam danas sa njima, meni je bilo krivo zbog Dragane jer vidim da joj je neprijatno. Mislim da je Čorbi i Mišelu trebala da da velike budžete - rekao je Bora.

- Ja sam mislio da ako je meni dala mali, jer je mislila da sam ja zajedno sa pabom u budžetu, ona je trebala i njima tako da da, a ne dva srednja - rekao je Mišel.

- Osvrnuću se na ovu temu, i rekao sam danas kada je podela mu pitanju da je ovo bleda senka Mišela od ulaska, a nismo se nadali da on može da uvredi jednu devojku,a on je uvredio tri, Milicu, Draganu i Milicu. Ja sam sa Tarom imao velike konflikte, ali je nikada nisam uvredio! On dobro peva i previše se hvali, ali mislim da bismo trebali mi da ga hvalimo, i sada je nekulturan i bezobrazan. Dragana je poslednja koje je ovo zaslužila , jer se od početka pokazala kao super i ona se njemu ne dopada i on o njoj nema lepo mišljenje, jer prema osobi o kojoj imaš lepo mišljenje, pokazao bi ga, a on je pokazao neku crtu koju ja nisam očekivao i mislim da je promašio kurs. Prema ovoj devojci si jako loš, i tražio si dlaku u jajetu da prekineš kontakt sa njom i nisi pokazao poštovanje prema njoj. Tebe je Milica milion puta ismejavala i preko toga si prešao, kao i sa Miljanom, a ova devojka nije ništa uradila - rekao je Vladimir.

- Ona je trebala da razmisli tri puta šta će da kaže! Tebi neko da kaže da se loše ponašaš šta bi ti radio? Imam ja o njoj lepo mišljenje, ali nema potrebe da bilo šta pokazujem, odlučio sam da se sklonim ali je poštujem - rekao je Mišel.

