SVE JE KOD NJEGA TAKTIKA! ON JE GLAVNI MANIPULATOR U KUĆI: Zadrugari saznali mišljenje naroda, pa žestoko opleli po Tomoviću!

U Zadruzi se pokrenula tema o anketi koju su zadrugari imali u nedelju. Oni su tada birali najpromišljenije osobe, a voditelj im je otkrio da je publika najviše glasala za Vladimira Tomovića, Jovanu Ljubisavljević i Maju Marinković.

- Bar sam na trećem mestu. Ima tu realnosti, Jovana mi je draga, ali sam je navela. Kao i Tomović. Gledaoci su ovog puta u pravu, ali se ne bih složila za moje. Ja sam sve samo nisam promišljena - rekla je Maja.

- Drago mi je što su gledaoci glasali. Ja sam uvek birao da šišam, nikad da budem ovca. Drago mi je što me je narod tu stavio, tu i pripadam. Na tom sam mestu, to je to. Postoji promišljenost sa dobrim i lošim namerama, hvala im u svakom slučaju - govorio je Vladimir.

- Vladimirom svaki korak je promišljen. On kad vidi ljude sa vrata, već zna šta će da radi. Tačno započne temu koju hoće. U odnose ulazi sa razlogom, sa pozadimom. Sve je kod njega taktika i promišljeno - istakla je Rialda o Tomoviću.

- Vladimir je i te kako promišljen, dobro zna šta radi, šta priča. Kome daje kakve informacije, savete. Svaki put kad ustane sve promišljeno i dobro smišljeno radi. Jedan od najboljih manipulatora ovde. To mi je skroz okej. I te kako kaže pametne stvari, čovek se posle uhvati za to, jer misli da je ispravno. Mislim da isto tako inteligentni ljudi shvataju njegovu igru, pa se ne pecaju svi. Ovi koji se pecaju, trebalo bi da razmisle malo bolje u nekim stvarima - rekla je Paula.

- Sada kada je došlo do situacije da je Tomović izglasan od publike, sada se ljudi neki slažu. Ja sam rekla da je Vladimir napravio pripremu pre ulaska u rijaliti. Sam je sebe počeo da odaje. Ne znam da li je to posledica toga što je ovde duže od pet meseci. Čovek ne može da sakrije ono što jeste. Na jedan ili drugi način pokaže svoje slabosti i taktike. On se već nekako istrošio, sad je transparentan. Vidim da ga sada većina ne shvata ozbiljno. Postalo im je očito šta radi. Sada ljudi sa njim pričaju ironično, on sada ne zna da li mu se ljudi obraćuju ozbiljno ili ironično. I te kako si se pripremao za ovo takmičnje, ulazio u odnose sa ljudima, evo sa Sanjom - govorila je Zerina.

- Meni je fascinantna priča njegova, pokušava sve ove devojke da skupi oko sebe. Nabraja ih, čisto da se upale, da može da ih vrti oko malog prsta. Evo i Dragana je prešla kod njega jer ju je napalila da je prelepa - poručio je Kenan, a potom su se uključili i ostali zadrugari.

- On ne planira odnose sa devojkama, samo ide na to da ih ponizi! - istakla je Marija Kulić.

Miljana je stala u Tomovićevu odbranu i poručila da i treba tako da se igra sa devojkama.

