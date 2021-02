SAMOŽIV JE I BEZOBRAZAN! Natalija i Sani Trik Fx opleli po bivšem cimeru, njega cene u Beloj kući, ali evo kako su ga OCRNILI

Sani Trik Fx je prokomentarisao ponašanje Lepog Miće, inače njegovog ljutog rijaliti rivala.

- Da mene nije bilo tamo, bio bi haos, ja ga samo cimnem i kažem da nema potrebe. Naš honorar nije bio mali, bilo mi je bitno da to sačuvam - rekla je Natalija.

- On je toliko bezobrazan, toliko je samoživ, ja sam mu par puta rekao da ne radi to, on se smirio, pa opet krene. Ovo što mu je Kristijan uradio, ja znam da je čovek u pravu. Ja sam stalno ustajao i kretao, ja bih mu svašta rekao, pa makar i fizički... Šta meni tu smeta? On bi krenuo verbalno na mene, to je toliko bilo smešno i jadno - rekao je Sani za Pitam za druga.

foto: Printscreen

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir