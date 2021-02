MAMA JE TUKLA TATU! Miljana Kulić ŠOKIRALA detaljima iz porodičnog života, pa otkrila čega se STIDE njene sestre (VIDEO)

Miljana Kulić govorila je o najaktuelnijim dešavanjima iz njenog rijaliti života:

- Ja ću da pričam o svom odnosu sa majkom i bivšim, nadam se, budućim dečkom. Prvo želim da kažem da je ovo najgora sezona, mi ništa ne poštujemo, ulazimo i izlazimo kad hoćemo, prva ja. Ljudi se non-stop šetaju, pričaju, ne znam šta je to nedorečeno, pa voditelj mora milion puta da opominje - počela je Miljana.

- Ovoga nije bilo u "Zadruzi 1", ovoliko necivilizovanih ljudi. Ja svoje sukobe rešavam odmah, kao što znate, ne čekam crni sto, meni je to sve isto. Ja sa svojom majkom ne razgovaram od utorka, mnogo je ljuta na mene, rekla je da će ići na poligraf, želela je da ispriča kakve sam joj sve probleme pravila. Moja mama mora da shvati neke stvari... Meni je krivo što ispada da sam prodala porodicu zbog ljubavi sa Zolom. Ja sam se ovde vratila sa kiretaže, mislili su da nemam duše, jer sam bila nasmejana. Neko mora da razume da sam ja ovde 6 godina i da mi treba ljubav, pa i taj se*sualni odnos. Iako je i mene sramota istog, ali šta da radim. Ja se porodice nisam odrekla. Mene otac nikad nije tukao, kao ni majka. Mama je ta koja je tukla tatu, jer me je uvek branio i razmazio me je. Ja nemam ni d od dostojanstva, ni o od obraza. Volim ih najviše na svetu, ali moraju da me razumeju. Moje sestre jeste sramota zbog mojih se*sualnih odnosa i svađa sa majkom. Ja im priđem, one ne žele da me poljube - pričala je Miljana kroz suze.

- Ja bih najviše volela da njih dvoje sednu i porazgovaraju, zbog mene. Meni je prioritet da kupim svom sinu stan. Želim da pokažem teta Bosi i svojoj porodici da mogu da se unormalim. Ako mi majka ne pomogne u ovome... svašta mi pada na pamet. Da odem u Lazu Lazarević i kažem im da me drže tamo dok se ne izlečim, da me ne vidi niko, ni sin moj, ni porodica - rekla je Miljana.

