KATARINA OŠIŠANA DO GLAVE, ALI NIJE KRIV BIVŠI: Rijaliti učesnica priznala priču koja se krije iza njene FRIZURE

Stanovnici rijalitija imali su priliku da vide poligraf bivših partnera, o kojima se i te kako priča.

Katarina Krstić i Igor Mićić otkrili su mnoge interesantne detalje iz svog odnosa. Jedno pitanje je mučilo mnoge od takmičara "Parova".

foto: Printscreen/Happy

"Da li je istina da si se ošišala zbog Igora", glasilo je pitanje, na koje je Katarina odmah odgovorila:

"Nisam, zaista ne."

"Ja sam se prvi put ošišala još sa 13 godina za potrebe jednog filma", priznala je Katarina. Potom je Mićić rekao da njena frizura i stajlin nemaju veze sa njim, te da on ne utiče na to.

"Ja sam nju upoznao sa ovakvom frizurom", kazao je Igor.

foto: Printscreen/Happy

"Da li je tačno da si ušla u Parove samo zato što više nisi mogla da gledaš Igora kako laže?", bilo je naredno pitanje.

"Istina je. Nisam mogla da izdržim. Prvo sam prihvatila da me ne pominje zbog rijalitija, da me zaštiti od javnosti. Sve je počelo kada sam videla da me je prevario. Pravila sam se da ne znam za to. Pakao se otvorio kada sam počela da dobijam pozive od nama bliskih ljudi koji su me zvali da me pitaju kako sam", počela je da plače Katarina. Poligraf je pokazao da je njen odgovor istina.

foto: Printscreen/Happy

"Da li bi opet bila u vezi sa Igorom?", bilo je sledeće pitanje.

"Da. Ja sam već rekla da me srce vuče prema njemu, ali mi mozak ne dozvoljava da to uradim. Možda ću jednog dana da se pomirim, ali ne skoro", pričala je Katarina dok je Igor u "Tajnoj sobi" zajedno sa Slađom gledao njenu ispovest.

