KRISTIJAN PRUŽIO PODRŠKU MARIJI! Kulićka očajna zbog Miljane i Zole, Golubović je savetovao: Neću da je pritiskam! (VIDEO)

Kristijan Golubović popričao je sa Marijom Kulić o ponašanju njene ćerke Miljane. Naime, Miljana je u subotu priznala da i dalje ima osećanja prema bivšem dečkom Lazaru Čoliću Zoli, i od tada ne prestaje da ga ubeđuje da je vreme da jedno drugom daju još jednu šansu.

- On da je voli, ne bi joj dozvolio da to (drogira) radi pred njim - rekla je Marija.

- Pa ja Ivani ne dajem da pije vodu sa česme zbog kreča - istakao je Golubović.

- Pa jer je voliš... Nemoj da me neko ubeđuje u suprotno - poručila je Kulićka, pa dodala:

- On joj priča da će da je zove posle rijalitija, mhm. Ja neću da je pritiskam i napadam. Drago mi je što si se složio sa mnom i što smo popričali, ko od ove balavurde da mi priča - rekla je Marija.

Podsetimo, Miljana Kulić je otvorila dušu i priznala kakvo je stanje u njenoj porodici:

- Ja sa svojom majkom ne razgovaram od utorka, mnogo je ljuta na mene, rekla je da će ići na poligraf, želela je da ispriča kakve sam joj sve probleme pravila. Moja mama mora da shvati neke stvari... Meni je krivo što ispada da sam prodala porodicu zbog ljubavi sa Zolom. Ja sam se ovde vratila sa kiretaže, mislili su da nemam duše, jer sam bila nasmejana. Neko mora da razume da sam ja ovde 6 godina i da mi treba ljubav, pa i taj se*sualni odnos. Iako je i mene sramota istog, ali šta da radim. Ja se porodice nisam odrekla. Mene otac nikad nije tukao, kao ni majka. Mama je ta koja je tukla tatu, jer me je uvek branio i razmazio me je. Ja nemam ni d od dostojanstva, ni o od obraza. Volim ih najviše na svetu, ali moraju da me razumeju. Moje sestre jeste sramota zbog mojih se*sualnih odnosa i svađa sa majkom. Ja im priđem, one ne žele da me poljube - pričala je Miljana kroz suze.

