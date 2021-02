SRAM JE BILO! BOG ME POGLEDAO KAD SAM JE PUSTIO DA UĐE U RIJALITI: Jovica Putniković bez dlake na jeziku o Maji i AFERAMA!

Internetom kruži snimak starijeg datuma na kom Maja Marković moli navodno bivšeg dečka Jovicu Putnikovića da imaju odnose, dok se sve vreme njen sin igra u pozadini.

Jovica je prokomentarisao prepiske koje je Markovićeva navodno vodila sa izvesnim hirurgom, a koje su, takođe, dospele do javnosti.

"Sa mnom je živela, imala je sve, a njemu je pisala da neću ništa da joj kupim. Ja sam njoj verovao, nikad je nisam proveravao, laže da sam joj gledao poruke, ma nikad joj telefon uzeo nisam. Ona je tog hirurga dovodila u naš stan, sram je bilo. Čudio sam se što se žali na bivšeg muža, kao on je stalno zove, guši je, pita je sa kim je dete, a sad mi je jasno što je čovek to radio. Znao je sa kim je imao posla", rekao je Jovica, pa dodao:

"Mene je Bog pogledao kad sam je pustio da uđe u "Zadrugu". Sada znam kako me je pravila budalom. Sve vreme priča da moja sestra ima njenu šifru i telefon, a to je laž, njen telefon je u produkciji. Ona se vadi na to da su poruke sa hirurgom montirane, naravno da nisu, vidi se sve."

"Mnogo je ispala bezobrazna, vidim da i Alen sumnja u njenu priču, ali mu ona odgovara trenutno. Sluša ga, pravda mu se, radi šta joj on kaže... Planirao sam da joj vratim stvari kada izađe iz rijalitija, to je jako skupa garderoba koju nije kupila od plate medicinske sestre, već sam joj ja sve to kupovao... Što je neko ne pita koliko je dnevno trošila sa mnom, neka kaže. U rijaliti je ponela i verenički prsten, a i to sam hteo da joj ostavim. Ali sad, kad sam video ove prepiske i shvatio da me je varala, neće da dobije ništa, stvari ću da poklonim nekom, a prsten će da mi vrati", nastavio je izlaganje nekadašnji zadrugar za "Star" prenose mediji i dodaje:

"Isto tako, onaj džak sa stvarima koji čuva, a ne iznosi na kapiju, niti oblači te stvari i to će da mi vrati, pa neka joj drugi kupuje, pošto sa mnom nije valjalo."

