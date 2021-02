POD SRESOM SAM, VREĐAJU ME ZBOG NJEGA! Paula oplela po Franu, otkrila sve njegove MANE i SLABOSTI, ne želi da ga vidi!

Tokom dana, Drvo mudrosti je pozvalo Paulu Hublin u Rajski vrt, kako bi sa njom razgovaralo.

- Ivana me je razočarala, Tara, ali i Milica sa kojom sam pričala i ne mogu više da trošim energiju, Ja uvek pričam sa svima, i pokušavam da ih oraspoložim, a ja vidim kada ja pričam oni me ne raegistruju i gledaju kroz mene. Takvi odnosi su mi odvratni! - rekla je Paula.

- Šta se dešava sa Franom? - glasilo je pitanje.

- Ne znam, ja sam mu rekla da ja ovde nisam došla da bih ležala u krevetu i taj pritisak sa njegove strane i zbog njega sam pod stresom, da ga neko ne uvredi. Ja nikome ništa loše nisam uradila, ali oni mene provlače i vređaju me da bi njega povredili i to mi je odvratno. Ako žele da ga ponize, onda neka pričaju o njemu a ne mene da uvlače u te rasprave i to mi je jako nisko! Ovde mogu sa Necom da se družim, on je zabavan i mlad, a nije ni ograničen ostali su sa ispranim mozgom i rade sve, ali ne znam zarad čega - dodala je Paula.

foto: Pritnscreen

- Šta je sa tvojim osećanjima? - glasilo je pitanje.

- Ja Frana volim stvarno, ali se borim sama sa sobom jer mi mozak kaže jedno,a glava drugo! nervira me jer trči za mnom, ali ne mogu to da mu pojasnim! Glava mi govori da budem sama i da se maknem od njega, a srce suprotno! Ne znam to me muči najviše jer ne znam šta da mislim, odem od njega i vidim da mu je teško i onda se sažalim, i konstantno žalim druge i zaboravim na sebe i pogubim se u svemu tome! - dodala je Paula.

- Čime je tebe Fran najviše povredio?

- Što je nemaran i što nije pažljiv, ništa nije lepšo napravio za mene i izuzev ovo ovde i napolju njje bio zahvalan i nikada mu ništa nije bilo dobvoljno i nije se trudio. Sa njim ne mogu da razgovaram. On je mene degradirao i to meni nije ljubav. Ne može neko da te voli, a ne podržava te i spočitava ti sve i meni to nije jasno, a on je meni najlepši i najbolji i ako nije, meni jeste. On stalno traži krivca u nekom drugom, ja mislim da on ne može da se promeni jer ako bi se on promenio, trebao bi iskreno da radi na tome i da iman volju i želju, a ja u njemu to ne vidim i on je jedno dete koje vuče traume i na koje je odrastanje ostavilo posledice i on beži od svega toga i ne priča o tome. Milsim da su njegove greške veće od mojim? Mislim da su njegove greške uticale na moje, i ono što mi je dao to je i dobio ali ja se kajem, ali meni je gore njegovo - rekla je Paula.

foto: Pritnscreen

- Za Miličinu i Borinu ljubav sam bila oduvek, Kenan i Rialda mirni i stloženi i mislim da u svim ljubavnim odnosima treba biti i svađa, jer meni je to normalno,a oni su mi prestaloženi. Maja i alen su u teškom periodu, ali šta god da je radila bilo je pre - rekla je Hublinova.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir