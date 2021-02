ZNAJU LJUDI KOLIKO SAM SE PONIŽAVALA! Mina otkrila emocije prema Vladimiru, on je podsetio kako se SLADILA njegovom odlasku!

Mina Vrbaški je otkrila emocije prema Vladimiru Tomoviću, pa je priznala da se dosta ponižavala.

- Juče si rekao da nikada ne povređuješ osobe koje voliš, a šta si uradio Mini prošle godine, kada si joj se us*ao u život? - glasilo je.

foto: Printscree/Zadruga

- Svesno ne, možda nesvesno. Ne smatram da me Mina nešto posebno voli. Ja mislim da me nijedna osoba ovde istinski ne voli. Ja bih se osetio grešnom osobom kada povredim osobu koja me istinski voli, a njih mogu na prste da nabrojim - pričao je Tomović.

- To su stvari od prošle godine. Znaju ljudi koliko sam dozvoljavala da se ponižavam. Bila sam uverena da će biti kako sam ja zamišljala, neke stvari sam iznela u besu, prenela sam neki inat. Možda je video u svemu tome da nisam imala neku emociju. Sklanjala sam se kad sam plakala - rekla je Mina.

foto: Printscree/Zadruga

- Za Novu godinu čujem Minu kako jeca da me voli, da bi se sutra sladila kad sam izbačen iz kuće. Ona ima pravo da ima dečka, ali ne dan posle izjave ljubavi. Tu sam ja osetio izopačenost u reči volim te. Opasno je kad vas Mina voli. Ja sam svoju ljubav dokazao na delu - nastavio je Vladimir.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir