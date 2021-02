MARIJA KULIĆ OTKRILA MRAČNU TAJNU: Miljana se predozirala, bila na samrt, a Zola se sakrio u MIŠIJU RUPU

I dok su mnogi mislili da ne može gore, Miljana i Marija Kulić su tu da dokažu da loš odnos između roditelja i deteta može da prouzrokuje mnogo gore stvari od verbalnog sukoba.

Miljana Kulić je sad prvi put javno priznala da su je se otac i dve sestre odrekli, što je Mariji bilo teško da sluša, te je pažnju pokušavala da skrene time što je govorila o Miljaninoj bolesti, konzumiranju kokaina i vezi sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Saznala sam da su me se tata, Tijana i Ana odrekli. Toliko mi je to palo teško da sam plakala danima. Oduvek su me tretirali kao višak. Ipak, nisam htela o tome da pričam ovde, ali kad već moja majka može svaki dan da daje sebi za pravo da upravlja mojim životom i govori mi šta da radim sa svojim bivšim dečkom Zolom, onda ću i ja da kažem kako stoje stvari u našoj porodici koju smo do sad veličale i nazivale je idealnom - počela je priču Miljana sa suzama u očima, a njena majka ju je prekinula i osvrnula se na njenu doskorašnju zavisnost od droge.

- Ne može ona, ovako nestabilna, da laže i priča o svom drugom roditelju i rođenim sestrama koje su oduvek brinule o njoj. Šta ćemo s tim što je nakon uzimanja kokaina, umalo da se predozira, završila u bolnici gde je bila na samrti? Zola je to znao i nije hteo da ode u bolnicu, već se sakrio u mišiju rupu. I takav muškarac njoj treba možda?! Treba joj neko jak i neko ko će da je voli i poštuje, a ne on, kreten iz Dervente - surova je bila Marija besno komentarišući postupke svoje ćerke.

foto: Printscreen/Pink

Miksi je potom glasno govorila o svojim osećanjima, pa priznala da se oduvek osećala kao Pepeljuga.

- Mama je uvek sve kupovala svojim ćerkicama Ani i Tijani, a meni ništa. Bila sam ta koja je praktično bila stub porodice, donosila sam pare koje su svi trošili. Kad se samo setim svog mukotrpnog rada samo kako bih tokom noći zaradila za Anin i Tijanin džeparac, da bi one imale novac da kupe užinu u školi, padne mi teško - govorila je Miljana i dodala:

- Najgore od svega je što mene moja majka sada drži u šaci. Svi znaju da sam bolesna, ali to ne znači da sam nesposobna za život. Marija je uvek tu da mi uzima pare i da me podseti da može da mi, ako joj dođe, sve oduzme za dan, jer su kod nje papiri od svih mojih lekara, kojima može da utiče na to da dobije potpunu moć nada mnom i da mi zagorča i upropasti sve do kraja života - rekla je Miljana i šokirala sve zadrugare.

Miljanu je oraspoložio Lazar Čolić Zola s kojim je provodila vreme u izolaciji, pa odlučila da mu se otvori i priča o seksualnim željama.

- Nimfomanka sam, Zola, evo, priznajem ti to! Moraš da me čerečiš i cepaš da bih bila srećna i zadovoljna! A mogla bih i ja tebe, to bi me takođe zadovoljilo - bez dlake na jeziku rekla je Miksi.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs

Kurir