BORA IDE U POLICIJU DA TRAŽI ZABRANU PRILASKA ZA NECU! Santani PAO MRAK na oči zbog cimera, najavio mu RAT! VIDEO

Zadrugari su sinoć imali prilike da pogledaju snimak koji se ticao odnosa Bore Santane i Nenada Lazića Nece. Neca je čitao pismo koje je napisao Bori, a zadrugari nisu mogli da se suzdrže i sakriju reakcije. Dok se Bora sve vreme smejao, Neci nije bilo ni malo prijatno nakon svega što je čuo i video.

- Ja sam ovo napisao i pročitao da bi Bora čuo, jer sam znao da će da bude na klipu - rekao je Neca.

- Imao si milion prilika da kažeš sve ovo za stolom. Ne razumem zašto opet praviš ove priče, a roditelji su ti rekli da se skloniš - ubacila se i Milica.

- Ne može on tebi da zabrani da voliš Boru, zar ne Milice? - pitao je Kristijan Kemezovu.

- Ako je već rekao da ga Bora vređa i ostalo, meni nije jasno zašto on i dalje ovo radi. Ja nemam ništa protiv toga, moji najbolji prijatelji su to, ali ako je već rekao da ga remeti, on uporno radi ovo - nastavila je Milica.

- Ove reči su me pogodile u du*e i u trticu - izjavio je Bora.

- Ja sam se sada smejao, jer sam znao da će da puste klip - dodao je Neca.

- Samo da najavim da ću ići u policiju, za zabranu prilaska. Sa njim u emisijama neću biti - bio je izričit Bora.

