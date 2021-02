OSTAVILA SI DEČKA KAO KERA NAPOLJU! Tomović puca od LJUBOMORE zbog misice, isprozivao je kao nikad: Karić skočio da je BRANI!

Učesnici rijalitija ovog popodneva komentarisali su raskid Jovane Ljubisavljević, a Vladimir Tomović je zbog toga žestoko oplepo po bivšoj simpatiji.

Naime, na klipu se videlo da ju je Tomović ogovarao, nakon čega je po prvi put bio grub prema misici. On je istakao da je, od momenta kada je primetio njen flert, ona prestala da bude njegova interesna sfera. On je na sve načine pokušao da isprovocira misicu, koja se stojički držala tokom kometarisanja.

- Luku si ostavila kao kuče - ponavljao je iznova Tomović.

- Ja sam njega apsolutno volela, i samo sam sa njim živela - rekla je misica.

- Nemoj da mi braniš da pričam. Zbog jedine ljubavi si plakala. Meni ne može niko grižu savesti da nabije, kada kaže da sam ja tebe ugrozio time što sam priznao da sam zaljubljen. Ne želim osećaj krivice - rekao je Tomović.

- Kako sam ja njoj ugrozio vezu? - pitao je Karić.

- Pa više si nego ja, sigurno - dodao je Vladimir.

- Ja se nikada ne bih mešao, jer ja nisam njen momak, ali neću da ispadne da ja devojku ugrožavam. Ja sam joj i kao drug rekao da neke stvari prestane. Vladimir ovde ne dozvoljava da se bilo šta kaže - dodao je Karić.

- On je sedeo pored mene u pantalonama, i Ivana je bila sa nama. Znam da hoćeš da mi napraviš nešto - dodala je Jovana.

- Kome se ti pravdaš? - obraćao joj se Karić.

- Išla si u štek sa Čorbom. Trenutno smo na mestu gde su neke stvari izvitoperene - nastavljao je da pecka Vladimir.

- Zašto toliko pričaš o mom dečku? - nastavljala je misica.

- Nije ti on dečko, nego bivši. Ne vuci me za jezik, i ne pozivaj me na amneziju - nastavljao je da podbada Vladimir.

- Ja nisam rekla da je to lepo. Ja da imam telefon, i da imam pozov, ja bih sa njim porazgovarala. Ja ću da pričam o ovoj temi, jer sam ja u temi - nastavljala je misica.

