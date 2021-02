SA RAZLOGOM SU TI DAVALI IME LISICA! Zerina i Nadica osule žestoku paljbu, Jovana odbrusila: Sad ću još i SPONZORUŠA da ispadnem!

Zadrugari biraju između Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića. Zerina Hećo i Nadica Zeljković su ustale i osule paljbu po misici.

- Dobro veče. Ovako, Jovana... Misica, mislica, lisica... Ja sam zatekla Jovanu u situaciji kada je većina stola bila u raspoloženju da je napada, čak i ovi što je sada pozitivno komentarišu. Ja sam ustala i odbranila taj njen karakter, stav, jedina ja, to što je ona ovde predstavljala. Ti si za mene predstavljala devojku, koja između ostalog, može da sačuva nešto spolja, nešto što je vredno, stabilno. Čak sam te zatekla i u jednoj situaciji koja mi je bila tužna, kada si plakala na doku sa parfemom. Nema neke velike razlike, za mene, to što si ti uradila sada sa Stefanom, ili da si uradila kada je Vladimir bio u pitanju. To po mojim parametrima nije ispravno. Danas sve što sam čula bilo je pravdanje. Ti si ili tu priču završila napolju, ili... Neću reći to drugo. Sve što su govorili za tebe si potvrdrila. Oni koji ti daju podršku, ne verujem da će ti je davati u narednom periodu. Ja tvrdim odgovorno da ćeš ući u vezu sa Stefanom, tek tada ćeš da osetiš šta znače osude. Ali je ovde bitno sa kim si u vezi, tako da ti je već malo lakše, biće ti lakše uz Stefana jer će se mnogi suzdržavati komentara. Potvrdila si šta su ljudi pričali... Ako si bila nesretna u toj vezi, trebalo je da završiš kada je bio novembar i nastavila da budeš sama. Ovako ispada da je Luku mogao neko da zameni, ti si za tri dana bila mnogo bliža sa drugim muškarcem, nego sa Vladimirom. Ljudi su te pustili jer je to Stefan - rekla je Zerina.

- Za Stefana imam samo reči hvale koliko ga poznajem. Napolju smo se sreli jednom, mogu da kažem da ima dobru perspektivu da bude dobar muž i otac. Vidim da je poneo pasoš za Roleks, ali je Jovana kupila kartu za džambo džet - krenula je Nadica.

- Sad ću još i sponzoruša da budem - dobacila je misica.

- Ja sam pričala da roditelji treba da budu ponosni na Jovanu, sada ne mogu to da kažem. Sa razlogom su ti davali ime lisica. Tri godine veze si stavila u tri minuta izlaganja. Mnogo sam se ogrešila o Vladimira tad, iritirao me je tad. Ogrešila sam se samo zbog Joke... On se samo udvarao Jovani. Ona je vezu branila kao sveto. Nismo mi pričali da je njena veza besprekorna, nego ona. Trebalo je na neki bezboljniji način da to završi kada je prvi put osetila, tog 28. novembra. Način koji je to uradila... Mogla je to kod Džastina. Skidala je ime Luka pred Stefanom... Smatram da je proces sa Stefanom ubrzalo zbog drugih udvaračica. Nije to uradila kako treba. Ako je nas nazivala hijenama kod Džastina, mogla je i Luki kod Džastina lepo da objasni, a ne tri minuta na radiju. Imala je dana i dana da uradi to. Ne zovu te za džabe lisica... Ta karta za džambo džet... Trebalo bi dobro da razmisliš. Niste još stupili u vezu, imate da razmislite... Podržaću vas, ali nikada vas neću opravdati. Razočarala sam se danas u nju, nije htela da priča sa mnom, a zvala me je majkom. Idite svojim srcem, pokušajte da to bude ljudski. Jovana, ti si se klela, živela sa Lukinom majkom... Možda bih imala da kažem i nešto vrlo ružno. Stigao je džambo džet, prikolica ne ide uz nju - nastavila je Kijina mama.

- Lisica u džambo džetu - prokomentarisao je neko od zadrugara.

- Ja sam stjuardesa lisica - bila je ironična Jovana.

