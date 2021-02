KRISTIJAN IZNEO DETALJE ODNOSA SA KNELETOM: Napravio sam mu sve OŽILJKE koje je imao! Srce me zabolelo (VIDEO)

Kristijan Golubović ispričao je Mišelu Gvozdenoviću kako je izgledalo njegovo prijateljstvo sa opakim momkom Aleksandrom Kneževićem Kneletom.

"On je uzeo moju sliku iz novčanika i tad me je srce zabolelo i rekao: 'Samo brat da nam se vrati', možda su me tad omrzli, tad je imao baku, brata i tetku, ja mu napravio sve ožiljke koje je imao", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen, Vladimir Šporčić

"Znači on je poginuo kad si ti bio u zatvoru?", upitao je Mišel.

"Da. Znaš kakva je to slika, iz zatvora, znaš kakav sam bio, 131 kila definicije", nastavio je Golubović.

