LEPI MIĆA ISPROZIVAO CIMERE, CELA KUĆA SKOČILA NA NJEGA! Pevač ih nije štedeo, napravio žestoku DRAMU! (VIDEO)

Lepi Mića proglasio je neke rijaliti učesnike osvetoljubivim i izazvao opšti haos.

- Paula ako misli da se sveti, onda je budala, ali nije ni revanšizam! - povikala je Sandra.

- Boli te k*rac! J*bala se iz bola prema nekome, i šta ćemo sada?! - poručio je Mića.

- Mićo, ti si prolupao! Ja ti kažem da mi navedeš primer! - odbrusila je Sandra.

- Dama ne kapira šta ja pričam, jer ona verovatno nekim svojim ide... Ja sam rekao blagu reč! Treća osoba je diskutabilna, Mina je neko ko je najavljeno, providno.. Mogu da kažem da se Čorba revanširao Janjušu na neki podli način. Ovde ima sujete, to su stvari koje su jako prisutne ovde! Paula, Mina i Car u nekoj blagoj, ali dva upečatljiva su Đedović i Tomović - rekao je Mića, a kada je naveo Erminu Pašović, pobunila se Nataša Radan.

foto: Printscreen/Pink

- Ermina se još nikome nije ovde osvetila - rekla je Nataša.

- Ja ne znam šta je, ja pričam jasne stvari, ne znam odnose Ermine i Milice spolja, znam da su bile prijateljice. Ermina je rekla da je njoj Milica uradila to, to i to, i onda je iznela stvari o njoj, kako se to zove? Izdaja? - upitao je Mića.

- Nije osveta, ako ja nešto izdam - rekla je Radanova.

Kurir.rs/S.M.

