UPADALA SI NJEGOVOJ ŽENI U KUĆU I TUKLA IH! Đedović ŽESTOKO zaratio sa Anom Bulatović, raskrinkao njenu vezu sa OŽENJENIM!

Marko Đedović otkrio je ko je po njegovom mišljenju najosvetoljubivija osoba u rijalitiju i tako ušao u žestok sukob sa Anom Bulatović.

- Što se mene tiče, nije pisalo da ne možemo da navedemo sebe i ja jesam po prirodi osvetoljubiv i pamtim sve i neću sve da zaboravljam, jer bih bio žrtva ljudi i ja nemam nikakav problem sa tim stvarima i ja nisam Bog da praštam! Ja ne mogu da verujem da vam neko nešto uradi, a da taj neko ne vrati, ja nisam osoba koje se vodi ignorisanjem, jer su to izmislile dokone budale. Evo kao i Ana Bulatović koja kaže da je nešto uradila, ali kao priznala je pa je okej. A ovde nisi u vezi da bi ispala fina i pokušavaš da se opereš jer si bila švalerka - rekao je Đedović.

- Ti misliš da sam ja nemoralna i da si ti neko ko za sebe misli da si najpametniji i uvek u pravu?! Ja znam ko sam i šta sam i kako živim, a i koliko sam moralna i nije lepo da mi kažeš da sam k*rvica. Ja sam zbog toga ispaštala, slušajte da vam kažem - moji roditelji znaju da ja kad kažem crno, da je crno i ako kažem da nešto nisam ja nisam i nikoga nisam tukla, nikoga - dodala je Ana.

- Pričaš kako ti se desilo i to je trajalo četiri godine, ti si luda skroz i sve si rekla. Ispadaš budala i švalerka! Ti si upadala njegovoj ženi u kuću i tukla ih! Daj molim te, ti si za tvoje roditelje životni poraz jer su preko novina saznali da si tukla ženu od svog ljubavnika, kao i njega. Da nastavimo, ne mogu sebe da stavim, ovde postoje ljudi koji to rade na pametan način i oni koji pokušavaju to da rade pa ispadaju budale, Vladimir to radi na pametan način i on nikada ništa neće oprostiti i ja vidim njegova druženja i "velika prijateljstva" jer sve podbada, i to mi je lepo i simpatično, ali većina to ne može da primeti. Treća osoba Mina Vrbaški koja misli da se sveti, a pravi gluposti pa se pravda kako se igra, a jako je glupa, kao i Maja koja je mislila da se sveti Janjušu, a ona je Čorbi dala genitalije, ne Janjuš! Osveta služi da vam duši bude lakše i ja dok nisam završio šta sam imao, sada sam miran. Navodim i nekoga ko na glup način predstavljaju osvetu, su Maja i Mina- rekao je Đedović.

