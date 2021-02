NIKOLA SE IZLANUO DA JE SLAO MISICI PORUKE! Sanjin bivši i Jovana se poznaju ODRANIJE, a o tome su sve vreme ĆUTALI! VIDEO

Tokom večeri ovonedeljni nominovani zadrugari Jovana Ljubisavljević i Nikola Đorđević, sedeli su u izolaciji i razgovarali, a onda je Nikola otkrio šok detalj iz rane mladosti.

- Ja sam imao po pet hiljada prijatelja na Fejsbuku, pa sam brisao i posle dodavao! To je bilo ludilo, ali sam sve pogasio - rekao je Nikola.

- Znam, samo me podsetu koji je to period bio? - pitala je Jovana.

- To je period kada sam i tebi pisao - rekao je Nikola kroz osmeh.

foto: Pritnscreen

Inače, Đorđević je danas ispričao svoju životnu priču, te se prisetio teškog perioda kroz koji je prošao.

- Meni je život katastrofa bio. Bio sam mali, mama je otišla u bolnicu. Hemoterapije, zračenja, presađivanje koštane srži, to se sve plaćalo na dnevnom nivou, nismo imali novca za prodavnicu. Išli smo kod privatnika, on nam je davao na crtu. Tata je otišao preko, ja nikad nisam išao na ekskurziju. U šestom razredu mi dedi odseku nogu. Ja sam u osmom razredu krenuo da radim, kopao kanale... Bio sa babom. Kad kažem umoran sam od života, veruj mi. Radio od 7 ujutru do 7 uveče, onda idem u teretanu, onda u klubu radim, spavam, ako se desi nešto bude me. U tri sam već kući, posle se budim u 7 za sledeći posao - govorio je Nikola.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir