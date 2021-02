BRENDON ULAZI U ZADRUGU! Ponovo spreman da POMRSI KONCE ukućanima, neće im biti dobro kad ga VIDE!

Večeras će u rijaliti program "Zadruga" ući Branislav Radonić Brendon.

Brendon je već učestvovao u prethodnim sezonama pomenutog rijalitija, tako da će mu se neki od aktuelnih učeniska sigurno obradovati. Poznato je da su Maja Marinković i on ostali u dobrim odnosima, a nema sumnja da će biti veliko iznenađenje i za ostale.

-Jesam spreman za šou. Uželeo sam se "Zadruge" i te svakodnevice, nervira me Neca jer je feminiziran, ružan klinac, nerviraju me ljudi koji misle da su nešto bitno, a nisu. On mi je iritantan, odvratan mi je generalno. Maja i ja imamo istu doktorku koja nam je radila lice, ona je ostala bez mesta za sedenje. Ne znam šta joj se desilo. Ima interesantnih ljudi, sviđa mi se Paula, ona je najlepša devojka u kući. Sviđa mi se što se ponaša kao devojka. Gotivna mi je pojava Filip Car, strašan mi je odnos sa Minom, nisam pohvatao da li su zajedno ili nisu - rekao je Brendon u studiju.

Kurir.rs/S.M.

