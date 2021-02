GLUMI DA JE ALFA MUŽJAK, A CELA CRNA GORA ZNA DA VOLI MUŠKARCE! Novi učesnik isprozivao Tomovića, spreman da mu IZAĐE NA CRTU!

Večeras u "Zadrugu" po prvi put model Danijel Višić.

foto: Printscreen/Pink

Danijel ima 23 godine, iz Beograda je. Bavi se modelingom, radio je u Parizu.

- Najviše mi privlače pažnju Ivana Marinković i Rialda. Znam da je zauzeta, ali nemam konkurenciju. Kenan mi nije ni do kolena. Kad nešto poželim to je moje. Sviđa mi se Rialdin karakter, ne mogu da verujem da takva devojka može da bude sa nekim ko je mutav i nizak. On je model koji mi je do kuka, ima kilograma sa krevetom. On pored mene nema nikakve šanse, ne samo on, nego svi unutra.

Danijel je bio zet Stefana Karića, zabavljao se sa njegovom sestrom.

-Nismo u odnosima, sa njegovom sestrom nisam baš u odnosima. Rekla je da ne pominjem uopšte.

Danijel je otkrio da zna Nikolu Đorđevića, bivšeg dečka pevačice Sanje Vučić:

- Išli smo u odeljenje, sedeli smo u klupi. Razočarao me on - rekao je Danijel.

- Neću imati dobar odnos sa Tomovićem, iritira me. Glumi da je alfa mužjak, svi znaju da je Tomović gej, cela Crna Gora to zna - dodao je Danijel.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir