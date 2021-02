MARIJA SA ŽELJKOM NAPUSTILA RIJALITI, ČUVAJU GA DRUGE ĆERKE! MILJANA RAZVEZALA JEZIK: Majka hoće da mi uzme starateljstvo!

Marija i Miljana Kulić žestoko su zaratile u rijalitiju nakon čega je Marija rijaliti napustila a unukom Željkom.

Odmah su se zaputili u Niš, a malenog Željka čuvaju tetke, Ana i Tijana, koje su ga odvele na ručak, kao i na igralište. Ana je na svom instagramu podelila niz fotografija na kojim se vidi da se mališan odlično zabavlja, te da su mu sestra i ona posvećene.

foto: Printscreen

Inače, Miljana je u rijalitiju mnoge iznenadila kada je otkrila da njena majka Marija ima starateljstvo nad njenim sinom Željkom.

"Majka mi priča da će otići u Centar za socijalni rad, da uzme starateljstvo. Ja sam joj dala starateljstvo do jula, a sada ona to iskorišćava. Skrham se sva kad kaže da ide da mi uzima dete. Da će veštaci da odrede da sam delimično ili skroz nesposobna", ispričala je ona između ostalog, ali i dodala da je čula da su je se sestre odrekle:

foto: Pritnscreen

"Saznala sam da su me se tata, Tijana i Ana odrekli. Toliko mi je to palo teško da sam plakala danima. Oduvek su me tretirali kao višak. Ipak, nisam htela o tome da pričam ovde, ali kad već moja majka može svaki dan da daje sebi za pravo da upravlja mojim životom i govori mi šta da radim sa svojim bivšim dečkom Zolom, onda ću i ja da kažem kako stoje stvari u našoj porodici koju smo do sad veličale i nazivale je idealnom."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir