ANĐELO IZBLAMIRAO BIVŠU: Ima fetiš sa stopalima i bičevima, a mala Džehva hoće da PUKNE?! Sve vreme stižu joj BEZOBRAZNE poruke?

Anđelo Ranković ispričao je u rijalitiju da mu se sviđa kada gura devojkama noge u usta i kada ih bičuje.

On se kasnije pokajao što je to ispričao, zbog Teodore Džehverović s kojom se zabavljao tri godine. Mnogi su prokomentarisali da mu je to sigurno radila i Teodora Džehverović, s kojom se zabavljao tri godine.

"Ne volim da pričam o intimnim stvarima ni seksu, ali tačno je da uživam kad mi devojke ližu stopala i kad im stavim nogu u usta! Volim i da koristim bičeve! Nadam se da se Teodora neće naljutiti što je ova tema pokrenuta", priznao je Anđelo. On je bio primoran da prizna svoje fetiše jer je Nataša Radan, s kojom je imao šemu.

Anđelo je zatim dodao da brine kako će sve što je rekao uticati na njegovu bivšu devojku, koju i dalje nije preboleo.

"Žao mi je što sam je*ao ovu kurvu Natašu i sad moram da pričam o ovome, jer je istrtljala sve. Ne znam šta ona ima da palamudi o tome šta ja volim u seksu! Teodora je osoba koju sam najviše voleo u životu! Želeo sam da je oženim. Nadam se da neće imati neprijatnosti zbog ovoga. Krivo mi je što sam je ikad pomenuo u "Zadruzi" i što sad svako može da je razvlači", jadao se Ranković, koji je, otkad se otkrilo šta ga pali u s*ksu, zapao u tešku depresiju.

"Poludela je kad je čula šta je otkrio pred kamerama. Zbog toga je doživela mnogo neprijatnosti, a na Instagramu joj stiže gomila poruka od muškaraca koji je pitaju da li bi im lizala stopala! Odlepila je zbog svega, baš je ljuta na njega! Odlučila je da, preko koleginica koje budu ulazile u "Zadrugu" da pevaju, pošalje Anđelu poruku da je više nikad ne pominje", otkriva navodno izvor blizak pop zvezdi.

Da joj nije lako što je njen bivši izneo tako intimne stvari potvrdila je i njena majka Goca Džehverović.

"Teodori nije svejedno zbog svega što se dešava, jer je ipak bila s njim godinama. Prolazi kroz težak period, svi je pitaju za to! Meni je rekla da s njom nikad nije radio nešto takvo i da nije znala da su mu to fetiši", rekla je Teina mama.

