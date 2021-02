NE TREBA JOJ VEZA SA KARIĆEM, TVRDILA JE DA NEĆE NI SA KIM BITI! Bivši učesnik rijalitija iskreno o odnosu Stefana i misice!

Bivši učesnik rijalitija, Pavle Jovanović komentarisao je aktuelnosti iz Bele kuće, a nije izostavio ni ulazak Danijela Vašića.

- Nije rekao ništa što mi ne znamo napolju, i što se ne priča. Kada je bila ''Zadruga 3'', mediji su pisali za Tomovića da je izašla prepiska sa nekim trenerom iz Podgorice i neke slike. Dečko nije rekao ništa što već ne znamo. Nije smeo da skoči na nekog jačeg, pa je nasrnuo na tog dečka - prokomentarisao je Pavle.

Otkrio je kako mu se dopada učešće Nenada Aleksića Ša u ovoj sezoni, i da li se čuo sa njegovom ženom.

- Nismo u komunikaciji, sigurno da joj ne prija ovo njegovo druženje sa Tarom. Mislim da to nije normalno za oženjenog čoveka. Ali s obzirom da smo u ''Zadruzi 2'' videli kakvu je situaciju imao, publika je ovo već mogla da očekuje od njega - kaže Pavle.

Osvrnuo se i na ljubav Jovane Misice i Stefana Karića.

- Ja nisam za tu ljubav iz razloga što joj posle raskida to ne treba. Kada izađe napolje, nek se desi nešto ako treba. Dao sam joj savete pre nego što je ušla, da ne ulazi u vezu. Tvrdila je da šta god da se desi, ona neće ulaziti u veze i kombinacije - priča Jovanović.

- Zalažem se za to da ne uđe u vezu, nemam ništa protiv Stefana, nego ukupno njeno učešće... Ne treba joj to - rekao je on u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

