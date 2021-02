DANIJEL JE ISPROZIVAO TOMOVIĆA DA VOLI MUŠKARCE: A sada su isplivale PREPISKE u kojima tvrdi da će zadovoljiti druga u trojci?!

Rijaliti učesnik Danijel Višić napravio je žestok haos po svom ulasku u subotu. On je pre samog ulaska isprozivao Vladimira Tomovića tvrdeći da voli muškarce, pa ga je Tomović dočekao pesnicama. Sada se u medijima pojavila navodna Danijelova prepiska u kojoj ugovara "trojku" sa muškarcem i devojkom.

U navodnim prepiskama koje su objavili domaći mediji navodi se da bi Danijel u trojci bio zadužen i za muškarca i za ženu. U pomenutim prepiskama stoji:

- A šta ćeš ti tu ako nisi bi? Tu si suvišan zar ne? - ispitivala je navodno Danijela devojka.

- Ja ću njega. Iznajmićemo apartman sa đakuzijem - navodno je Danijelov odgovor.

Danijel je prema ovim prepiskama i odbio da se cela akcija snima i izrazio nepoverenje u devojku sa kojom se dopisuje.

Podsetimo, Danijel je u studiju pre ulaska u rijaliti izjavio nekoliko stvari koje su napravile pometnju:

- Najviše mi privlače pažnju Ivana Marinković i Rialda. Znam da je zauzeta, ali nemam konkurenciju. Kenan mi nije ni do kolena. Kad nešto poželim to je moje. Sviđa mi se Rialdin karakter, ne mogu da verujem da takva devojka može da bude sa nekim ko je mutav i nizak. On je model koji mi je do kuka, ima kilograma sa krevetom. On pored mene nema nikakve šanse, ne samo on, nego svi unutra. Neću imati dobar odnos sa Tomovićem, iritira me. Glumi da je alfa mužjak, svi znaju da je Tomović gej, cela Crna Gora to zna - rekao je Danijel tada.

