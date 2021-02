SANDRA URLALA IZ PETNIH ŽILA! Rešićeva i Čorba ustali da raščiste račune, Kristijan im pomrsio konce: PEVAČICA BESNA NA OBOJICU!

Rasprava o današnjoj krađi novca je trajala, pa je sledeća za crnim stolom ustala Sandra Rešić koja je iz petnih žila urlala na Milana Jankovića Čorbu.

- Kada sam čula da su Neci ukrali budžet odreagovala sam burno, jer je on odvajao od tuđih para. Rekla sam Čorbi čim sam čula - zašto je to uradio - pričala je Maja.

- Iskritikovala me Maja opasno! - rekao je Čorba.

- Pozvao je i Sandru Rešić, pa se nadovezao na Čorbu i pitao je šta se desilo između njih dvoje.

- Nacionalna osnova? - pitala je Sandra.

- Kaže da nije pričao sa Nikolom, a ona ga napala sa onim buljavim očima pikinezera, tako je rekao - pričao je Kristijan.

- Boli me ku*ac, diže tenziju, ja sam joj rekao šta imam. Napala me je i strašno sam se iznervirao - rekao je Čorba

- Ne znam šta je to bilo, ja sam tako reagovala, dreknula. posle klipa sa Teodorm, ja sam mislila da smo ti i ja rešili sve. Između nas nije bilo ništa. A vi ste rekli da sam bila na trenutak do hoklice, a znate šta je to?! Nije mi jasno, Čorba brate, zašto? Imali smo super odnos - urlala je Sandra.

- To je Kristijan rekao, ne izvrćite više moje reči - odgovorio je Čorba.

- Mene boli savršeno uvo, šta ste mislili, šta je bilo. Slobodno kažite da sam se Čorbi na*ijala na onu stvar! Nismo ni na momenat bili do hoklice! Mi smo ponovo počeli da imamo dobre odnose, sve do klipa, kad sam rekla da mi je dosta,i da svaku komunikaciju završavam - nastavila je Sandra.

- Čoveku se digo ku*ac, i kad dođe do kritične tačke... - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

