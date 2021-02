ZOLIN BIVŠI PRIJATELJ TAKSISTA: Lazar se drogirao po klozetima, pričao da Miljana hoće da ga ubije!

Ivan Marković Bili, taksista iz Niša, ogorčen je ponašanjem Lazara Čolića Zole u "Zadruzi" pa je odlučio da otkrije za Kurir, kako kaže, pravo lice prevaranta s kojim se družio prošlog leta.

foto: Pritnscreen

- Zola je težak manipulator. Išao sam kod njih u iznajmljeni stan. Prvi put kad sam otišao, Miljana je spavala, bila je pod terapijom. Kad sam ušao, nameštaj nisam video od dima i mnogo je smrdelo. Zola je redovno izvlačio par crta ispred mene, popio bi nekoliko piva i pao u krevet - otkriva on. Ivan kaže da mu je Zola više puta rekao da je s Miljanom samo iz koristi, a kako je čuo, otac ga je isterao iz kuće usred noći zbog kocke i drogiranja. On je vozio Miljanu u Derventu kad joj je, prema njegovim tvrdnjama, Marija dala 1.500 evra, a 300 evra je izvukla iz nekih stvari.

- Oni su te pare prokockali za dva dana, on je išao u kockarnicu dok je ona spavala - prisetio se taksista.

foto: Printscreen/Zadruga

Marković kaže da je više puta video i drogiranog Zolu. - Od mene je tražio da više puta stajem na benzinskim pumpama kako bi išao da se drogira u toaletima. Izlazio je iz kola normalan, a vraćao se s krvavim očima. Jednom je hteo i u kolima da šmrče, ali to ne bih dopustio ni za živu glavu. Posle nekoliko dana, zove me on opet kod njih na kafu, i kaže mi: "Brate, je l' imaš nekog da mi namestiš belo, treba mi nešto hitno da se opustim malo!" Ja mu kažem da se drogirao nikad nisam i da takve ljude ne poznajem. Najteže mi je palo što je mene uvukao u to, da ja idem svojim službenim autom po tu drogu s njim. Ljudi me znaju, godinama vozim taksi. Počeli su i meni da šalju poruke da je ostao dužan ovom, onom... Kakve veze ja imam s tim? Užas - kaže Marković.

foto: Pritnscreen

Zola je pričao prijatelju i da je Miljana htela da ga ubije. - Ispričao mi je da je Miljana htela da ga izbode, da mu je isekla sve stvari, a zapravo je sam iscepao svoje pantalone. Tri dana je, đubre, spavao kod mene u kući. Na kraju sam ga izbacio, nisam više hteo da mu pozajmljujem pare. Sa 1.600 dinara je od mene otišao za Beograd. Pare mi nikad nije vratio. Kolegi je ostao dužan 11.000 dinara za vožnju do Beograda. Ja sam Miljanu lagao jer sam mu poverovao. Ostao je ulogovan na mom kompjuteru i kad sam video kako fanove na Fejsbuku moli za novac, kako je pisao da ga Miljana maltretira, ne pušta ga da izlazi, zgadio mi se koliko laže - završio je Marković.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ Aleksandar Panić

