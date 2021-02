RIALDA KONAČNO ISPRIČALA SVE ŠTO JOJ LEŽI NA DUŠI: U svađi smo, videćemo šta će biti Matora dodala ulje na vatru: ONA ĆE BITI MOJA

Prvi klip koji su zadrugari pogledali, bio je vezan za ljubavnu priču Kenana Tahirovića i Rialde Karahasanović.

- Kako sada reaguješ na ove stvari, šta se dešava? - pitao je vidtelj.

- Ovo je od mog rođendana, bilo je to klimavo sve, ali se posle stabilizovalo. Sada smo u maloj svađici, pre sat vremena se sve desilo. Ja sam juče nešto za stolom prokomentarisala, njemu je to zasmetalo. Ja reakcije ne krijem, on jednostavno ne vodi računa o nekim stvarima. U meni se kupe sitnice, one su mi nekada važnije. Čine mi boravak celi ovde, i odnos - rekla je Rialda, pa dodala:

- On ume da se našali sa nečim, što mi neko drugi posle prebaci. Izgleda kao da ja vučem emociju, odnos i sve. Posle naših svađa, oni meni dolaze i kažu da se emocija samo na meni vidi. Ljudi umeju da iskoriste, da bi nabili na nos - nastavila je.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja mislim i na ljude sa kojima nemam kontakt, ja sam ovde sa ljudima, upućena na njih. Treba da postavimo stvari na svoje mesto, mislim da je to temelj odnosa. Nama fali razgovor - otkrila je Karahasanovićeva.

- Ti si ta koja vuče odnos? - dodao je voditelj.

- Pa da, ja sam uvek otvorena za ispravke kod sebe, kada je on meni prebacio, ja sam se potrudila da se promenim, i da nekako obratim pažnju, povedem računa - dodala je Rialda.

- Šta tebi smeta Kenane? - dodao je voditelj.

-Oduševljen sam klipom. Sve je krenulo od kada je ona otišla u hotel, svaki dan i noć smo se svađali. Bio sam oko nje, gledao je kako spava, i uveče joj kažem glupost, pa bude ljuta ceo naredni dan. Ona je bila stvarno nervozna, na svakog je vrištala. Pred spavanje se poljubimo, ona meni nešto kaže kao mrtav čovek - smejao se Kenan.

- Kao da smo dve različite veze! - smejala se Rialda.

- U svađi smo, videćemo šta će biti - rekao je Kenan nakon toga.

- Ja o ovome pričam, eto, kakav je on - dodala je Karahasanovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne želim ništa za stolom. ja nemam živaca za svađu i raspravu - nastavljao je Kenan.

- I da gori, on u pola sedam ide da spava, ja to ne razumem - rekla je Rialda.

- Kod vas nema kompromisa izgleda, ne možeš tako. Ona je eksplozivna, nije kompromis ako je po tvom ili po njenom - dodao je Đedović.

- On za sve ima bol u polnom organu. ja želim da se ne osećam kao da ja vučem stalno. Jednostavno rekla sam mu, ne osećam se dobro - dodala je Rialda.

- I ja brojim do 100 kada ona vrišti za svaku sekundu. Mislim da smo isti karakteri, i da je to problem - dodao je Kenan.

- Onako kako on rešava, tako se ne rešava, treba da sedne ispred mene ili pored mene - dodala je Rialda.

foto: Printscreen/Zadruga

-Oni treba da ugase to žarište, od nečega je počelo, čim on broji na svakih 15 minuta. I da tako olako kaže da ona treba da prizna da joj je dosadio, da završavaju - rekao je Stefan.

- Ja ne treba da komentarišem. Pošto Kenan sada pecka, da, naš odnos je jači nego vaš. Ja vrlo dobro znam kakva je Rialda, ja znam da mu je sve ovo objašnjavala više puta. Problem nije brecanje. Mislim da je hteo da se razdvoji od Rialde. Brecanje prođe posle 10 minuta. On ima nešto jače što ga mori. Sigurna sam da će Rialda biti moja devojka posle ovoga. Meni je Rialda ovde prijatelj, a ja uvek govorim šta ja mislim - rekla je Matora.

- Za mene taj odnos ne postoji, nemojte da me mešate i čekate moju reakciju! - vikala je Rialda.

- Mene je Kenan sada pecnuo, zato sam sve ovo rekla - dodala je Matora.

Kurir.rs/M.M.

