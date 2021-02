MAJA NA IVICI SUZA ZBOG LJUBAVNOG KLIPA SA JANJŠEM! Nju pukle emocije, a bivši košarkaš priznao: Ja sam izgubio sebe u OVOME!

Naredni ljubavni klip bio je vezan za romansu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ja uvek imam komentar, ali sada ne. Nije svejedno, ovo jeste dobro, ali ne mogu. Da je bilo pre nekog vremena, ja bih, ali sada ne želim. Imam svoje razloge što ne komentarišem. Žalim za sobom najviše u svemu ovome. Ja sam izgubio sebe sa ovim. Najviše sebe - dodao je Janjuš.

- Pamtiš li ovo lepo? - pitao je voditelj.

- Ne mogu stvarno, nju su u prethodnom odnosu gledali kao da je nesrećna, drago mi je da sada nema suza u ovom. Ja sam to iskreno završio. Žao mi je, to nisu male stvari što se tiče života i svega, ali ja sam to prevazišao. Ružno ne želim da pričam - dodao je bivši košarkaš.

- Rekao si da si prevazišao odnos? - dodao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bilo je tu teških trenutaka, meni kada je loše, loše mi je. Trenutno sada ne. Meni je bilo dovoljno da vidim jednu scenu, a to se desilo. Ne sećam se situacija ovih - rekao je Janjuš.

- Jesu ovo lepi trenuci, ali bilo je i loših koji su preovladali. Idemo dalje, on svojim, ja svojim putem. Ovo je prošlost, tako će i ostati. Da je bila velika ljubav - jeste - zaključila je Maja.

- Je l' bi nešto drugačije? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam, ne razmišljam o tome, a najbolje je da ostanemo na distanci za sada - dodala je Maja.

Po mom pitanju, čista emocija. Ovo je klip gde se vidi obostrana emocija, može da priča ko šta hoće. Žao mi je što je ovo ovako - dodala je Ermina.

- Ovo je prava, bolna emocija. Janjuš je prvi put bio bez ironije. Oboje su rekli istu stvar, bez prkosa i inata. Oboje su slagali da nemaju emocije - dodao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo su ozbiljne stvari, ovde neću biti ironičan, ovo se dešavalo. Ovo je obeležena priča, neću da se cerekam i da glumim. Ispao bih debil koji se smeje sebi, ja to tako gledam - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir