JA NISAM KAO IVA GRGURIĆ! Jovana se suočila sa Natašom zbog Karić, a onda mu spomenula BIVŠU: Obrušila se na nju kao NIKAD! VIDEO

Jovana Ljubisavljević

- Zašto si rekla da te je Nataša mnogo razočarala?

- Ne sećam se toga, ali smo imale korektan odnos, ali onda kada sam na radiju rekla da završavam svoju prethodnu vezu, ona je na nominacijama zaplakala, a kao da sam ja od kamena, bez emocija. Čula sam nešto da svakom posle pet meseci fali muški polni organ - rekla je misica.

- To rekla kazala mene ne zanima, ja sam čula od Maje kada je ušla u sobu da su se smuvali, nije me interesovalo, niti mene interesuje taj odnos. Ja sam i na radiju rekla, ako su oni ušli u vezu, ja im želim sve najbolje! Ja sam rekla da me ne interesuje taj odnos, ja nisam plakala za Stefanom, to nije tako - tvrdila je Nataša.

- Plakala je Milane! I za Anđelom, i za Stefanom pre tri dana u pušioni, zbog Stefana je plakala i kako je ljudi povezuju opet. Jovana ti možda jesi lisica, podmukla, proračunata, ali nisi kurvetina i odron i treba da ti bude smešno kada osoba bez morala i bez ičega komentariše vas, svi su je odj*bali, šta ćeš, ženska sujeta - poručila je MIljana.

- Ja sam se sa Stefanom družila i prošle godine, vi slobodno sačekajte klipove večeras, pa ćete videti da li sam prokomentarisala vašu vezu i vaš odnos - tvrdila je Radanova.

- Ispalo je da ona više žali za mojom vezom, nego ja, kada je zaplakala ovde. Ušla sam u nešto što on mora da gleda i da prati, Luka, ali ne zbog toga da li sam postupila ispravno ili ne. To nema veze sa mojom odlukom koja je sigurna i odlučna. Ja nisam kao Iva, koja je pričala, meni dođu emocije jer mora to da gleda, a ne zato što ja njega volim - dodala je misica.

