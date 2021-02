PRVA SVAĐA STEFANA I JOVANE OTKAKO SU UŠLI U VEZU! Nevolje u ljubavnom gnezdu, misica mu odbrusila: NERVIRAŠ ME! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić imali su prvu ozbiljnu svađu od kada su stupili u ljubavnu romansu, i to ni manje, ni više ne go zbog toga što on nije hteo više da jede, jer je bio izrazito sit.

Misica je udraila kontru, te je i ona počela da odbija hranu, a onda mu je poručila da je nervira.

- Neću da jedem, smršao si! Nerviraš me! - povikala je Jovana.

- Znaš li koliko smo pojeli Janjuš i ja? - uzvratio je Karić.

- Razumeš li da neću?! - povikala je Jovana.

Inače, nedavno se oglasio i Stefanov otac, Osman Karić, koji je primetno zadovoljan novopečenom snajkom. Evo kako on gleda na to što je Jovana, samo sedam dana nakon raskida, uplovila u ljubavnu romansu sa njegovim sinom.

- Što se tiče ulaska u vezu Stefana i Jovane jako sam srećan. Iz priloženog se videlo da će do te veze doći pre ili kasnije, jednostavno taj fluid, hemija koja kulja iz njih ubrzala je kontakt, pa samim tim i brzi ulazak u vezu. Stefana dugo nisam video ovako srećnog i prosto ozarenog, mislim da je napokon našao devojku (ženu) za duži vremenski period. Naravno, Jovanu ne poznajem, nisam u njenom mozgu da bih znao šta misli, mogu samo da verujem u ono što vidim, vreme će pokazati - rekao je Osman za Pink.

