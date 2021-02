MENSUR ZADOVOLJAN STEFANOVIM PONAŠANJEM! Ajdarpašić posetio Karićevu kuću pa nazdravio sa Osmanom: Gospodski si to odradio! VIDEO

Bivši rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić stigao je u Beograd, i odmah je obavestio sve svoje pratioce na društvenim mrežama. Ajdarpašić je najpre bio na rođendanskoj proslavi psa Ane Korać, a potom je objavio snimak sa Osmanom Karićem.

Naime, Mensur je posetio kuću i oca Stefana Karića, sa kojim je postao prijatelj tokom prošle sezone rijalitija "Zadruga". Tokom prošlog leta, Mensur je često obitavao kod Karića na Zvezdari, pa ne čudi što je rešio da obiđe prijatelje.

- Želim da se obratim iz kuće Karića, da pružimo podršku bratu Stefanu. Karinjo brate, da sam tamo rekao bih ti svašta nešto, ali možda nekad bude prilike. Drži se, cepaj do kraja. Furaj svoj stil i fazon, gospodski si to odradio, od početka do kraja, u to ime živeli - rekao je Mensur i nazdravio sa Osmanom.

- Hvala Mensure, živeli svi - dodao je Osman.

Podsetimo, Stefan Karić ušao je u "Zadrugu" pre tri nedelje i napravio opštu pometnju svojim prisustvom. Karić nije gubio vreme, već se odmah zbližio sa Jovanom Ljubisavljević, koja je bila zauzeta, ali i simpatija Karićevog "neprijatelja" iz prošle sezone Vladimira Tomovića. Tomović i Karić bili su u ratu upravo zbog Karićevog bliskog odnosa sa Ajdarpašićem, ali su uspeli da izglade odnos. Nakon nekoliko dana, Jovana je javno ostavila dečka i ušla u vezu sa Stefanom, pa ne iznenađuje što su Mensur i Osman zadovoljni njegovim dosadašnjim učešćem.

Kurir.rs/S.M.

