NEK IZGURA UNUTRA, PA NEK SE POZDRAVI SA NJOM! Alenova podrška ne podržava vezu sa Majom, ali za SNIMAK OSUĐUJE njenog bivšeg!

Nakon što se sinoć i u rijalitiju "Zadruga" saznalo za kompromitujući snimak učesnice Maje Marković, na kojem moli svog bivšeg verenika Jovicu Putnikovića da budu intmni pred njenim sinom, za medije se oglasio drug njenog sadašnjeg dečka, Alena Hadrovića.

- Ja mislim da će on to izgurati unutra, pa da se lepo pozdravi sa tom devojkom. Ali ne zbog tih snimaka, to može svakom da se desi, nije ništa to, čista privatnost. Treba da bude sramota tog lika, ne nju. Ali zbog nekih drugih razloga - pričao je Alenov drug Srđan.

O njihovom odnosu je izneo svoje mišljenje.

- Mislim da će on shvatiti da ona nije žena za njega, to je moje mišljenje. Mislim da je neverna devojka, to je presudno. Neverna je kao osoba i da će ga zaje*avati kad izađe - nastavio je Srđan.

Podsetimo, Maja je sinoć pravila scene kada je saznala da je snimak procureo u javnost, pa je kroz suze pretila bivšem vereniku.

- Odvratan je. Uništiću te kad izađem, j*baću ti mater. Naći ću te, kunem ti se - poručila je Markovićeva.

