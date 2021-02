VAS DVOJE IMATE BOLESTAN ODNOS I ON NEMA STAV! Miljana i Danijel popričali o Zoli, a onda mu je ušla u krevet: Želim da se LJUBIM!

Miljana Kulić je došla do rehabilitacije gde je bio Danijel Višović, kako bi razgovarala sa njim. Oni su započeli razgovor o Lazaru Čoliću Zoli i Miljaninom odnosu sa njim.

- Ja da sam bio na Zolinom mestu danas, ja bih vas udario u glavu jer ja sam ti bio danas kao osveta, ti kao ideš da mu čestitaš rođendan i nosiš mu poklone a ja pored tebe - rekao je Danijel.

- Samo ti njega štiiti - rekla je Miljana.

-Uvek ću da štitim muškarce, jer znam kakve su devojke! Ja to ne volim i meni je to odbojno i ovde da mi se desi najveća ljubav ja ne bih bio u vezi! Vas dvoje imate bolestan odnos i on nema stav. Nemoj da ga ponižavaš, i da si to meni uradila ja bih te udario, sačekaj malo nemoj da si takva jer je to za mene katastrofa - rekao je Danijel.

- On je meni terao inat sa Anom Bulatović, ja nisam imala problem i šta je loše da ja kažem da se ti meni sviđaš - dodala je Miljana.

- Meni je ovde najgore to što je ovde svako sa svakim, a ja nisam imao vezu dve godine i ne želim da se zaljubljujem i znam koja me kako gleda ovde i sa njim pet mogu ad se poljubim, ali šta mi to znači - dodao je Danijel.

- Ja neću ozbiljnu vezu, ja samo želim da se ljubim ali se nisam zaljubila - rekla je Miljana, pa mu došla u krevet.

- Miljana nemoj da se skidaš - dodao je Danijel.

- Pa ti mene gledaš kao Brendona, i je l' su te tvoji roditelji vaspitali da imaš samo devojke za jednu noć? Nemoj da ti pozovem Necu i Brendona, okreni se zagrli me, potrebna mi je pažnja - pitala je Miljana.

